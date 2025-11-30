Πάπας Λέων ΙΔ’: Ένα παλαιστινιακό κράτος είναι η μοναδική λύση στη σύγκρουση με το Ισραήλ

Enikos Newsroom

διεθνή

Πάπας Λέων

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ δήλωσε σήμερα ότι η μοναδική λύση στη μακρόχρονη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τον παλαιστινιακό λαό πρέπει να περιλαμβάνει ένα παλαιστινιακό κράτος, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Βατικανού.

«Όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη χρονική στιγμή το Ισραήλ εξακολουθεί να μην δέχεται αυτή τη λύση, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι η μοναδική λύση», είπε ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, στους δημοσιογράφους πάνω στο αεροπλάνο που τον μετέφερε από την Τουρκία στον Λίβανο στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου εν πτήσει.

«Είμαστε επίσης φίλοι με το Ισραήλ και επιδιώκουμε να είμαστε μια φωνή διαμεσολάβησης ανάμεσα στις δύο πλευρές που ίσως να τις βοηθήσει να πλησιάσουν μία λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε ο πάπας, μιλώντας στα ιταλικά.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επιβεβαιώσει την εναντίωσή του σε παλαιστινιακό κράτος αφού ο μεγαλύτερος σύμμαχός του, οι ΗΠΑ, έδειξαν υποστήριξη για την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Ο Πάπας μίλησε σε μια σύντομη οκτάλεπτη συνέντευξη Τύπου εστιασμένη στην επίσκεψή του στην Τουρκία, που πραγματοποιήθηκε από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Μάιο ως ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας.

Παράλληλα είπε πως με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν την ισραηλινοπαλαιστινιακή αλλά και την ουκρανορωσική σύγκρουση. Η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο να παίξει βοηθώντας να τελειώσουν οι δύο πόλεμοι, είπε ο Λέων.

Κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία, ο πάπας προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι σε κίνδυνο λόγω του ασυνήθιστου αριθμού αιματηρών συγκρούσεων στον κόσμο και καταδίκασε τη βία στο όνομα της θρησκείας.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, που προτιμά συνήθως να χρησιμοποιεί προσεκτική, διπλωματική γλώσσα, ενέτεινε νωρίτερα φέτος τις επικρίσεις του για τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Πάπας επαίνεσε την Τουρκία ως παράδειγμα θρησκευτικής συνύπαρξης. «Λαοί διαφορετικών θρησκειών μπορούν να ζήσουν εν ειρήνη», είπε ο πάπας. «Είναι ένα παράδειγμα του τι σκέπτομαι ότι όλοι θα μπορούσαμε να επιδιώκουμε σε όλο τον κόσμο».

Ο Πάπας επισκέπτεται τον Λίβανο μέχρι μεθαύριο, Τρίτη, οπότε και επιστρέφει στη Ρώμη.

