Τις γερμανικές αποζημιώσεις επαναφέρει στο προσκήνιο η δικηγόρος επιζώντων του Ολοκαυτώματος στο Δίστομο

Το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων επαναφέρει η πληρεξούσια δικηγόρος των κληρονόμων δύο επιζώντων της σφαγής στο Δίστομο, Χριστίνα Σταμούλη, με εξώδικη αίτησή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Με την αίτηση ζητείται να επισπευστεί η εκτέλεση της ιστορικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Λειβαδιάς του 1997 με την οποία αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου στην καταβολή αποζημιώσεων στους ενάγοντες για τη σφαγή στο Δίστομο και να καταργηθεί η πρόβλεψη του άρθρου 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που απαγορεύει την εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, κατά αλλοδαπού δημοσίου, παρά μόνον εφόσον το επιτρέψει ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης.

πηγή: ΕΡΤ