Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός

Κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας παραμένει το απόγευμα της Κυριακής (30/11), η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας και στον κόμβο Πλατυκάμπου.

Είχαν προηγηθεί έντονα επεισόδια και στις δυο προσυγκεντρώσεις, σε Νίκαια και Πλατύκαμπο με τους αγρότες να προσπαθούν να σπρώξουν τις κλούβες της αστυνομίας για να περάσουν με τα τρακτέρ και τους αστυνομικούς να απαντούν με εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Δύο αγρότες, εκ των οποίων ο αγροτοσυνδικαλιστης κ. Σιδηρόπουλος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς όπως κατήγγειλαν χτυπήθηκαν από αστυνομικούς. Επίσης ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ακραίο αυταρχισμό κατήγγειλαν οι αγροτοσυνδικαλιστες επισημαίνοντας ότι δεν θα φύγουν από το δρόμο αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τους.

Αύριο Δευτέρα, στις 5:30 έχει προγραμματιστεί συνέλευση στην Εθνική οδό στο ύψος της Νίκαιας από τους αγρότες προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους.