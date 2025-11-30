ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση επιστράτευσε την καταστολή για να αντιμετωπίσει τους αγρότες που τους χρωστάει χρήματα»

Με σκληρό ύφος σχολιάζει το ΚΚΕ τα επεισόδια στα σημερινά μπλόκα των αγροτών και απαιτεί να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

«Το ΚΚΕ χαιρετίζει τον μαζικό ξεσηκωμό των βιοπαλαιστών αγροτών στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, που αποδεικνύει ότι «ο κόμπος έφτασε το χτένι», εξαιτίας της πολιτικής που τους ξεκληρίζει, του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής, της έλλειψης προστασίας από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους, της προσπάθειας να τους φορτώσουν τις συνέπειες των σκανδάλων που εκτρέφουν η ΚΑΠ της ΕΕ κι εμπλέκονται οι κυβερνήσεις και οι παρατρεχάμενοι τους», αναφέρει σε ανακοίνωση το ΚΚΕ.

Και συνεχίζει: «Οι σημερινές κινητοποιήσεις είναι και μια απάντηση στις υποσχέσεις της κυβέρνησης, δήθεν «για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος», οι οποίες δεν πείθουν κανέναν. Η κυβέρνηση επιστράτευσε την καταστολή με χημικά, ΜΑΤ, συλλήψεις για να αντιμετωπίσει αυτούς, τους αγρότες, που τους χρωστάει χρήματα. Όμως και αυτή έπεσε στο κενό από τη μαζικότητα, την αποφασιστικότητα, την οργανωμένη απειθαρχία των βιοπαλαιστών αγροτών».

«Ο αγώνας τους είναι δίκαιος, αφορά όλον τον λαό που πληρώνει πανάκριβα τα είδη διατροφής, αφού ανάμεσα στην παραγωγή του βιοπαλαιστή αγρότη και στα λαϊκά νοικοκυριά μεσολαβεί ένας ολόκληρος μηχανισμός από μεγαλέμπορους, βιομήχανους, το ίδιο το κράτος, με τη φορολογία που τους επιβάλλει και που οδηγεί τους αγρότες να πωλούν φτηνά, τα δε λαϊκά νοικοκυριά να αγοράζουν πανάκριβα. Γι’ αυτό και πρέπει o αγώνας τους να βρει συμπαραστάτη το εργατικό – λαϊκό κίνημα κόντρα στις προσπάθειες διχασμού, κοινωνικού αυτοματισμού και καταστολής που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί της», σημειώνει το ΚΚΕ.

«Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και να αποσυρθούν οι αστυνομικές δυνάμεις», καταλήγει η ανακοίνωση.