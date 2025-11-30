Εάν ξεφυλλίσεις ένα άλμπουμ με παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες της Αθήνας θα διαπιστώσεις πως στο πέρασμα των δεκαετιών η πόλη έχει αλλάξει ριζικά.

Το «πρόσωπο» της πρωτεύουσας έχει «μεταμορφωθεί» πολλές φορές και σήμερα σχεδόν τίποτα δεν θυμίζει την Αθήνα του 50′ για παράδειγμα. Ακόμα και οι μεγαλύτερης ηλικίας κάτοικοι ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την πόλη και τις περιοχές της, αν δουν φωτογραφίες της με άρωμα άλλης εποχής.

Μία τέτοια φωτογραφία είναι και η παρακάτω. Αναγνωρίζεις την περιοχή στην εικόνα; Αν είσαι κάτοικος Αθηνών σίγουρα έχεις περάσει από εκεί. Είναι στο κέντρο της πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την περιοχή; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Πλάκα

Νεάπολη

Θησείο

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία (Αρχείο: Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς, Φωτογράφος: Pierre Machard) που έχει τραβηχτεί το 1917 βλέπετε την περιοχή Νεάπολη στο Κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα την οδό Διδότου στο ύψος της οδού Ιπποκράτους.

Η περιοχή Νεάπολη βρίσκεται ανάμεσα στα Εξάρχεια και το Κολωνάκι. Εκτείνεται μεταξύ του Λυκαβηττού και του Λόφου Στρέφη. Στο παρελθόν περιλάμβανε τις τοποθεσίες Πιθαράδικα και Πινακωτά.

Η ονομασία Νεάπολη δόθηκε κατά τις πρώτες δεκαετίες της οικοδόμησης της Αθήνας, στην πέρα των οδών Πραξιτέλους και Ευριπίδου περιοχή, προς διάκριση από την Παλιά Πόλη. Με το πέρασμα του χρόνου η ονομασία περιορίστηκε μόνο στην ανατολική πλευρά. Η δυτική πλευρά έγινε γνωστή με την ονομασία Μεταξουργείο.

Τα όρια της συνοικίας αρχίζουν από την οδό Ακαδημίας και φτάνουν βόρεια μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανατολικά στους πρόποδες του Λυκαβηττού και δυτικά μέχρι την περιοχή των Εξαρχείων.