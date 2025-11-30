Ανείπωτος πόνος για τον 24χρονο που βρήκε ακαριαίο θάνατο το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα, όταν παρασύρθηκε από όχημα την ώρα που μαζί με τη μητέρα, την αδελφή του και τη σύντροφό του έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητό τους.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί έναν μπλε ΙΧ να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σε ένα σταθμευμένο ασημί όχημα και σε μία κολώνα, πριν «καρφωθεί» στο μαύρο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν το 24χρονο θύμα, η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του.

Ο 24χρονος, ο οποίος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε με το κεφάλι στο κράσπεδο βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Δείτε το βίντεο-σοκ:

Ο 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος 24χρονος διέμενε στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Βέλγιο, και είχε έρθει στην Ελλάδα για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του στο Πανεπιστήμιο.

«Μόλις είχαν έρθει τα παιδιά και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου. Ο ανιψιός μου ήταν πίσω, στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του» ανέφερε στην κάμερα του MEGA ο θείος και νονός του 24χρονου, σημειώνοντας πως «όταν ήρθε το ασθενοφόρο, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του».

Από το τροχαίο δυστύχημα παραμένει στο ΚΑΤ διασωληνωμένη η 25χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου έλαβαν εξιτήριο. Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η ταχύτητα του Ι.Χ. δεν δικαιολογείται στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα. Ο 29χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ήταν ελαφρά τραυματίας και δεν του έγινε αλκοτέστ. Από τις αιματολογικές εξετάσεις θα διαπιστωθεί πλέον αν υπήρχε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο.

«Λυπάμαι. Συγγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

Η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» τόνισε ότι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», είπε η μητέρα του 29χρονου.

Σημειώνεται πως ο 29χρονος, το 2020 είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα, ενώ έχει εμπλακεί και σε υπόθεση με ναρκωτικά.