Αγγελική Νικολούλη: «Η έρευνα δεν είναι αναζήτηση ενόχων, είναι μια πορεία κάθαρσης»

Ρίχνοντας περισσότερο φως στο σκοτάδι, η Αγγελική Νικολούλη έγραψε το έκτο της βιβλίο με τίτλο «Απαγωγή», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Η οικοδέσποινα μιας από τις μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης («Φως στο τούνελ»), που συμβάλλει καταλυτικά στις έρευνες εξιχνίασης εγκλημάτων, βουτά για ακόμη μία φορά στο έρεβος του εγκλήματος και συνδυάζοντας τις εμπειρίες της από πραγματικές ιστορίες με τη μυθοπλασία συνθέτει τη νέα ιστορία του βιβλίου της, η οποία οδηγεί σελίδα-σελίδα τον αναγνώστη προς την κάθαρση.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο νέο βιβλίο μυθοπλασίας της Αγγ. Νικολούλη ξεδιπλώνονται δύο ιστορίες γύρω από έναν κεντρικό άξονα. Πρόκειται για ένα θρίλερ με ανατροπές εμπνευσμένο από πολύκροτη αληθινή υπόθεση.

«Τα τρία άγρια εγκλήματα μες στη νύχτα, με την καταιγίδα να εξαφανίζει κάθε ίχνος του δράστη, και η διπλή εξαφάνιση του εφοπλιστή και της γραμματέως του λίγα χρόνια μετά, μόνο τυχαία δεν είναι συνδεδεμένες. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται άμεσα τον συνδετικό κρίκο του αίματος. Η βροχή μπορεί να σβήνει ίχνη, αλλά αποκαλύπτει χαρακτήρες, σχέσεις και ένα σύστημα που λειτουργεί στο ημίφως με κεντρικό άξονα το χρήμα. Το βιβλίο εστιάζει στην αλυσίδα των γεγονότων, στις επιλογές και στις παραλείψεις που έχουν καταστροφικές συνέπειες», αποκαλύπτει η συγγραφέας στη Realnews, συμπληρώνοντας ότι το Κακό το γράφει με «Κ» κεφαλαίο, δίνοντάς του έτσι μια γενικότερη και πιο δυνατή έννοια. «Στη σύγκρουση με το Κακό, όχι ως μια μεμονωμένη πράξη, αλλά ως πλέγμα ανθρώπινων επιλογών, φόβου, διαφθοράς και έλλειψης αγάπης, η έρευνα δεν είναι απλώς αναζήτηση ενόχων. Είναι μια πορεία κάθαρσης, όπου το φως της αλήθειας παλεύει να σταθεί απέναντι σε ό,τι επιμένει να παραμένει στο σκοτάδι. Η ιστορία του βιβλίου δεν παρουσιάζει το Κακό σαν κάτι απόκοσμο ή εξωπραγματικό», λέει και προσθέτει: «Αντιθέτως, το φωτίζει στην πιο επικίνδυνη μορφή του, την καθημερινή, τη συνηθισμένη, αυτή που μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, μια οικογενειακή φωτογραφία, μια φαινομενικά κανονική ζωή. Το Κακό δεν φωνάζει πάντα, μόνο ψιθυρίζει με τρόπο που αν δεν είσαι υποψιασμένος, σπάνια μπορείς να το διακρίνεις. Κρύβεται στη σιωπή, στη χειραγώγηση».

Το βιβλίο της Αγγ. Νικολούλη, η «Απαγωγή», αποκαλύπτει πως η «φύση του κακού» συχνά γεννιέται από αδικία, εγκατάλειψη, από τη στρέβλωση της αγάπης σε εξάρτηση και από την ανάγκη χειριστικών ανθρώπων για δύναμη και έλεγχο. «Το πιο τρομακτικό, όμως, είναι πως δείχνει ότι όλοι μας μπορούμε, υπό ορισμένες συνθήκες, να γίνουμε είτε θύματα, είτε θύτες, είτε απλοί θεατές που σιωπούν», λέει η ίδια.

Η «Απαγωγή» αντλεί τον βασικό της κορμό από μία ιδιαίτερα σκληρή και πολυεπίπεδη υπόθεση που είχε αναλάβει στο παρελθόν η δημοσιογράφος, «η οποία μας σημάδεψε βαθιά εμένα και την ομάδα μου. Για λόγους προστασίας προσώπων, κάποια στοιχεία έχουν αλλοιωθεί, ωστόσο ο πυρήνας της ιστορίας, οι μηχανισμοί, τα συναισθήματα και κυρίως η αλήθεια να παραμένουν αναλλοίωτα», όπως θυμάται και αποκαλύπτει: «Δεν πρόκειται απλώς για μια υπόθεση εξαφάνισης ή εγκλήματος. Πρόκειται για ανθρώπινες ζωές που διασταυρώθηκαν με τον πιο σκοτεινό τρόπο, για οικογένειες που κατέρρευσαν και για μια κοινωνία που πολλές φορές επέλεξε να κλείσει τα μάτια».

Η Αγγ. Νικολούλη μένει σταθερή στον τρόπο γραφής της, καθώς είναι το μέσο για το μακρύ ταξίδι στην ψυχή με συναίσθημα και εικόνα. Σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα προηγούμενα τέσσερα που έχει γράψει, οι τόποι μιλούν όσο και οι άνθρωποι. Δεν περιορίζεται στα γεγονότα, αλλά εμβαθύνει στο «μετά», στο πώς βιώνεται μια τραγωδία, πώς αλλάζει για πάντα τον ψυχισμό των ανθρώπων που εμπλέκονται: «Βλέπουμε τη φύση να γίνεται μάρτυρας και εκδικητής. Η βροχή, οι πλημμύρες δεν είναι φόντο, έχουν αλληγορικό ρόλο και ερμηνεία. Και ίσως για πρώτη φορά το φως και το σκοτάδι συνυπάρχουν τόσο έντονα σε κάθε σελίδα», σημειώνει η συγγραφέας.

Η πιο δυνατή στιγμή

«Η στιγμή που η αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι, βρίσκει διέξοδο. Οταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να μιλήσει. Οταν μια μάνα δεν αντέχει άλλη σιωπή και τολμά να τα βάλει με όλους και όλα», μας λέει και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Χτυπά τη γροθιά στο μαχαίρι και μπαίνει στη φωτιά. Μαζί της και εγώ σε αυτόν τον μακρύ αγώνα για τη δικαίωση. Εκεί γεννιέται η πραγματική ένταση, όχι στο έγκλημα, αλλά στην αποκάλυψη. Εκείνη η στιγμή που όλα τα κομμάτια του παζλ ενώνονται, αλλά η ανακούφιση συνοδεύεται από πόνο, γιατί η αλήθεια δεν φέρνει πάντα γαλήνη».

«Φως στο Τούνελ»: σεζόν 31η

Οταν η συζήτηση πηγαίνει στα τηλεοπτικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε ότι η Αγγ. Νικολούλη για 31η συνεχή σεζόν παρουσιάζει την εκπομπή έρευνας και εξιχνίασης «Φως στο τούνελ»: «Το “Φως στο τούνελ” είναι κομμάτι της ζωής μου. Το “παιδί” μου, όπως λέτε, μεγάλωσε μαζί μου μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες της κοινωνίας μας και δεν έμαθε ποτέ να φοβάται το σκοτάδι. Ο πυρήνας της εκπομπής παραμένει ίδιος, όσο υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που ψάχνει την αλήθεια, θα υπάρχει και ένα φως αναμμένο στο “Τούνελ”. Για τους αγνοούμενους, τους αδικημένους, τους ξεχασμένους, για τα θύματα. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι απλό αλλά βαθιά ουσιαστικό: όσο υπάρχει σκοτάδι, θα ψάχνουμε το φως», λέει δίνοντας έτσι μεγάλη υπόσχεση ότι θα συνεχίσει το έργο της.

Η αφιέρωση…

H αφιέρωση, στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, σε δύο πρόσωπα δεν μας άφησε αδιάφορους και αναρωτηθήκαμε αν αυτό είχε σχέση με δικές της υποθέσεις. «Η αφιέρωση είναι κατάθεση ψυχής. Είναι για τα δύο παιδιά της οικογένειάς μου, που έφυγαν νωρίς. Είναι τα ανίψια μου. Ο Αγγελος, που πέθανε φοιτητής, και ο Διονυσάκης, που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Ηταν μόλις 10 χρόνων όταν ο Θεός τον πήρε κοντά του», μας λέει.