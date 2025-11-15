Φως στο Τούνελ: Ντυμένη στα μαύρα η Αγγελική Νικολούλη – Λύγισε μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της

Η επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη με την εκπομπή Φως στο Τούνελ, το βράδυ της Παρασκευής (14/11), συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αφού είναι η πρώτη εκπομπή μετά την απώλεια της μητέρας της.

Παρά την ιδιαίτερη συγκίνηση, η δημοσιογράφος διατήρησε την προσήλωση της στην έρευνα και τις ανάγκες της εκπομπής.

Στο ξεκίνημα του αποψινού επεισοδίου και με αφορμή τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες, η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση, έχασα τη μητέρα μου».

Μάλιστα, για λίγα δευτερόλεπτα η φόρτιση της παρουσιάστριας ήταν τόσο έντονη που η φωνή της έσπασε, ειδικά τη στιγμή κατά την οποία αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της.