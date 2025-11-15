Φως στο Τούνελ: Ντυμένη στα μαύρα η Αγγελική Νικολούλη – Λύγισε μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της

Enikos Newsroom

Media

Νικολούλη

Η επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη με την εκπομπή Φως στο Τούνελ, το βράδυ της Παρασκευής (14/11), συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αφού είναι η πρώτη εκπομπή μετά την απώλεια της μητέρας της.

Παρά την ιδιαίτερη συγκίνηση, η δημοσιογράφος διατήρησε την προσήλωση της στην έρευνα και τις ανάγκες της εκπομπής.

Στο ξεκίνημα του αποψινού επεισοδίου και με αφορμή τα αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες, η Αγγελική Νικολούλη ανέφερε: «Ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση, έχασα τη μητέρα μου».

Μάλιστα, για λίγα δευτερόλεπτα η φόρτιση της παρουσιάστριας ήταν τόσο έντονη που η φωνή της έσπασε, ειδικά τη στιγμή κατά την οποία αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι πραγματική η αγάπη που έχετε με τον σύντροφό σας; 8 τρόποι να το καταλάβετε

Νέες προσεγγίσεις για τη μείωση βλάβης από το κάπνισμα – Εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση

ΟΔΔΗΧ: Τέλος στις εκδόσεις ομολόγων για το 2025 – Ακυρώνεται η δημοπρασία της 19ης Νοεμβρίου

Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ: Πόσο αισιόδοξοι είναι οι Έλληνες μάνατζερ για την ελληνική οικονομία – Τα 3 πιο σημαντικά εμπόδια στην επι...

Το Nano Banana έφτασε στο Google Photos – Δείτε τι περιλαμβάνει

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
18:27 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

GNTM: Το παιχνίδι «Θάρρος ή Αλήθεια» μετατρέπει το σπίτι σε πεδίο αποκαλύψεων

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 7/11) η Αγγέλικα Κύρου ήταν αυτή που αποχώρησε από το GNT...
18:05 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ο Γιατρός: Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Ανδρέα, απόψε στις 22:00

Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Γιατρός” απόψε στις 22:00 στον A...
17:10 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Το σόι σου: Ακόμη ένα διπλό, απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20.00 στον Alpha

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες στο διπλό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου...
10:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ζέτα Μακρυπούλια: Παίκτης έκανε on air προξενιό με τον πατέρα του – «Είναι κύριος, άνδρας, βαρύς και ασήκωτος»

Δεν πίστευε στα αυτιά της η Ζέτα Μακρυπούλια όταν παίκτης τής προξένεψε στον αέρα του «Ρουκ Ζο...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα