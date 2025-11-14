Τραγωδία στην Ηλεία: 70χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος σε ελιά

Enikos Newsroom

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Κρεστένων, στην Ηλεία, ο θάνατος ενός 70χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης απαγχονισμένος  σε ελιά, σε αγροτική τοποθεσία, κοντά σε ελαιοτριβείο μεταξύ Καλλίκωμου και Κρεστένων.

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Ο 70χρονος, γνωστός στην περιοχή, ήταν οικογενειάρχης, με σύζυγο και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου 20 χρόνια είχε χάσει τη ζωή του και ο αδελφός του, με παρόμοιο τρόπο. Συγκεκριμένα, είχε δώσει τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

