Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Η γιαγιά μου είχε πει να προσέχουμε την Ροζαλία» – Τι ισχυρίζεται στην απολογία της η 46χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαλαμίνα δολοφόνος

Μία φράση στην κατάθεση της εγγονής της άγρια δολοφονημένης 75χρονης στη Σαλαμίνα αποτέλεσε το «κλειδί» για την εξιχνίαση του εγκλήματος και τελικά τη σύλληψη της νύφης της άτυχης ηλικιωμένης, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε την πεθερά της και μάλιστα με τρόπο ειδεχθή. Επιπλέον, όπως αποκαλύπτει η Realnews, η κατηγορούμενη, στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε την Παρασκευή, φέρεται να αφήνει αιχμές για εμπλοκή άλλων προσώπων!

Των Α. ΚΑΝΔΥΛΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η εγγονή του θύματος, σε μια αποστροφή του λόγου της στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ανέφερε ότι η 46χρονη δεν τα πήγαινε καλά με τη γιαγιά της και μάλιστα η 75χρονη σε ανύποπτη χρονική στιγμή τούς είχε πει ότι τη θεωρεί επικίνδυνο άτομο. «Η γιαγιά μου είχε πει να προσέχουμε τη Ροζαλία», κατέθεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εγγονή της 75χρονης στους έμπειρους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, προσθέτοντας μάλιστα πως θεωρεί ύποπτη για τη δολοφονία τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Η κατάθεση αυτή δόθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία στις 31 Οκτωβρίου. Ετσι, η έρευνα των αστυνομικών εστίασε άμεσα στη Ροζαλία Μ. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τηλεφωνήματά της σε συγγενικά πρόσωπα του θύματος, η 46χρονη εξέφρασε φόβους ότι θα την μπλέξουν από την Ασφάλεια, καθώς την ημέρα που αποκαλύφθηκε η δολοφονία η ίδια ήταν από τους πρώτους συγγενείς που μπήκαν στο σπίτι. Μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά πως υπάρχουν αποτυπώματά της, καθώς από τον τρόμο της είχε ακουμπήσει σε διάφορα σημεία, ενώ είχε πιάσει και την τσάντα του θύματος.

Οντως, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη ήταν από τους πρώτους που προθυμοποιήθηκαν να μεταβούν στη μονοκατοικία της 75χρονης, καθώς όλοι είχαν ανησυχήσει διότι την έπαιρναν τηλέφωνο και δεν απαντούσε.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως αυτή η «προθυμία» αποτελούσε ουσιαστικά ένα μέρος της σκηνοθεσίας της 46χρονης ώστε να δικαιολογήσει ενδεχόμενα ευρήματα στο σπίτι του θύματος που θα την πρόδιδαν.

