Σαλαμίνα: «Δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ» λέει η κόρη του θύματος για την 46χρονη δολοφόνο – Οι στιγμές λίγο πριν ξεψυχήσει η ηλικιωμένη και τα νέα ντοκουμέντα

Κενά μνήμης επικαλέστηκε απολογούμενη στον ανακριτή η 46χρονη που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Αν και στους αστυνομικούς είχε ομολογήσει το έγκλημα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αρνήθηκε ότι σκότωσε την ηλικιωμένη. Παράλληλα, συγκλονιστικό είναι το ηχητικό απόσπασμα που είδε το φως της δημοσιότητας από τη νύχτα της φρίκης, καθώς και τα ντοκουμέντα από το αυτοκίνητο της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την Παρασκευή στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά την 46χρονη, προκειμένου να απολογηθεί για την δολοφονία της πεθεράς της. Αν και προανακριτικά είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις της την νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, ενώπιον του ανακριτή άλλαξε στάση και αρνήθηκε τα πάντα.

«Έχω ψυχολογικά προβλήματα»

«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται, είμαι σε σύγχυση, έχω κενά μνήμης, δεν θυμάμαι τίποτα. Έχω ψυχολογικά προβλήματα. Έπαιρνα πολύχρονη φαρμακευτική συνταγογράφηση. Κάποια από αυτά τα φάρμακα είναι ψυχοφάρμακα», φέρεται να ισχυρίστηκε η 46χρονη, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Πάντως, η κόρη του θύματος, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» είπε: «Μπαίνει μέσα, σπάει το τζάμι και φωνάζει η συγκεκριμένη. Έρις, Έρις. Την αναγνωρίσαμε όλοι που την ακούσαμε. Το Έρις-Έρις είναι το σκυλί της, το οποίο το κρατούσε η μητέρα μου γιατί δεν μπορούσε να μείνει στο διαμέρισμα. Το σκυλί γι’ αυτό δεν γάβγισε. Γιατί την ήξερε».

Η 46χρονη κατηγορούμενη τόνισε ακόμη πως «εγώ ήμουν έξω από το σπίτι, αλλά δεν θυμάμαι ότι προχώρησα σε αυτές τις πράξεις. Μου το είπαν οι αστυνομικοί τόσο αναλυτικά, που τα έκανα εικόνες και πίστεψα ότι έκανα την πράξη».

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών αποφάσισαν να προχωρήσουν στην προσαγωγή της, καθώς συγκέντρωσαν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες, αλλά και δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

«Η μητέρα της μου είπε ότι δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ» λέει η κόρη του θύματος

Όπως σημείωσε η κόρη του θύματος, «ήμουν σίγουρη, ότι τα τελευταία 8 χρόνια που την γνωρίζω πολύ καλά και μένουμε στο ίδιο οίκημα, ότι δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ».

«Ρώτησα λοιπόν, αν είχε νοσηλευτεί και η ίδια η μάνα της μου είπε ότι δεν έχει νοσηλευτεί ποτέ», συμπλήρωσε.

Μετά την απολογία της, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση της 46χρονης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της κατηγορούμενης

Ο τηλεοπτικός σταθμός του STAR έφερε στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της κατηγορούμενης πριν και μετά τη δολοφονία.

Θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο

Η συνήγορος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, τόνισε ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.

Μάλιστα, όπως ακόμη υπογράμμισε η συνήγορός της, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία και που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

«Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε»

Σε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές της άτυχης 75χρονης. Στο ηχητικό απόσπασμα που δημοσιεύει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», ακούγεται η άτυχη ηλικιωμένη να λέει αρχικά: «Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε», ενώ στη συνέχεια λέει «γιατί μωρέ παιδί μου το κάνεις;». Στη συνέχεια επαναλαμβάνει: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε».

Στη συνέχεια, η άτυχη γυναίκα αναφέρει «παιδί μου έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου».

Επί 40 λεπτά βασάνιζε η 46χρονη την ηλικιωμένη

Σε άλλο ηχητικό απόσπασμα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, από την στιγμή που η δολοφόνος μπαίνει στο δωμάτιο με το πρόσωπό της καλυμμένο και ενώ έχει αλλάξει τη φωνή της , σύμφωνα με το Mega, λέει στην 75χρονη:

Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)

Παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.

75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)

Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει, αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.

Της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!

Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές την δράστιδα ως αγόρι μου, κάτι που επιβεβαιώνει πως το θύμα ποτέ δεν αντιλήφθηκε πως μπροστά του είχε μία γυναίκα και μάλιστα τη νύφη της.