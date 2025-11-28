Κακοκαιρία Adel: Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία Adel, πτώση δέντρου, Νέα Ιωνία

Η κακοκαιρία Adel σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της ζημιές, πλημμυρισμένους δρόμους και στιγμές αγωνίας για κατοίκους.

Στην Αττική, δρόμοι πλημμύρισαν ενώ πολλές ήταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων. Σε φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, φαίνεται ένα δέντρο να έχει πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείτο επί της Λεωφόρου Ηρακλείου στην Νέα Ιωνία.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, ενώ για αρκετή ώρα είχε διακοπεί η κυκλοφορία μέχρι να απομακρυνθεί το δέντρο.

Δείτε φωτογραφίες: 

Κακοκαιρία Adel, πτώση δέντρου, Νέα Ιωνία

Κακοκαιρία Adel, πτώση δέντρου, Νέα Ιωνία

Κακοκαιρία Adel, πτώση δέντρου, Νέα Ιωνία

