Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ: Ποιος είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup – Το «αγκάθι» στην υποψηφιότητά του

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε επισήμως την Παρασκευή (28/11) την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, ενώ στο «παιχνίδι» για την ηγεσία των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης βρίσκεται και ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού της χώρας – αμφότεροι μέλη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Σύμφωνα με την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και οι δύο υπουργοί έχουν υποβάλει επισήμως τις υποψηφιότητές τους για το αξίωμα.

The election of the #Eurogroup President will take place on 11 December. Two euro area ministers have put forward their candidacy : ➡️ @Pierrakakis 🇬🇷

➡️ @vincent_v_p 🇧🇪 Find out more 👇https://t.co/YBBEE5h5sO — EU Council Press (@EUCouncilPress) November 28, 2025



Ο Βαν Πέτεγκεμ, όπως αναφέρει το Bloomberg, θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους για να διαδεχθεί τον Πασκάλ Ντόναχιου στην προεδρία του Eurogroup, μετά το θέμα διαδοχής που προέκυψε όταν ο Ιρλανδός αποδέχθηκε νέα θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι η σταθερότητα της πεντακομματικής κυβέρνησης του Βελγίου, μετά την επίτευξη συμφωνίας προϋπολογισμού, διευκολύνει την υποψηφιότητα του Βαν Πέτεγκεμ, καθώς η χώρα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων παραμένει σε θέση να παίξει ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις της ΕΕ, όπως η χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Το Politico, που επικαλείται πέντε διπλωμάτες της Ευρωζώνης, αναφέρει επίσης ότι ο Βαν Πέτεγκεμ έχει αναδειχθεί ως φαβορί για τη θέση μετά την αιφνίδια παραίτηση του Ντόναχιου.

Η θέση του προέδρου του Eurogroup, όπως τονίζει το Bloomberg, είναι υψηλού κύρους και επιρροής, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, ενώ εκτός των ταραγμένων χρόνων, ο πρόεδρος καθορίζει την ατζέντα και προεδρεύει στις μηνιαίες συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, συμμετέχοντας παράλληλα σε συνόδους των G7 και G20.

Το «αγκάθι»

Ωστόσο, η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία θεωρείται πιθανό «αγκάθι» στην υποψηφιότητά του.

Όπως σημειώνουν πηγές του Politico, η αντίθεση του Βελγίου στο δάνειο προς την Ουκρανία δεν μειώνει τις πιθανότητες του Βαν Πέτεγκεμ καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έχουν την τελική απόφαση για το δάνειο-μαμούθ, ενώ η κυβέρνηση του Βελγίου, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αντιμετωπίζει σημαντικούς οικονομικούς και νομικούς κινδύνους αν η ΕΕ χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση.

Σήμερα, εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την απάντησή της σχετικά με την επιστολή του Βέλγου πρωθυπουργού, Μαρτ Ντε Βέβερ, προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, που προειδοποιεί ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την επιστολή και ότι η Επιτροπή εξετάζει με προσοχή το θέμα και εργάζεται μαζί με όλα τα κράτη-μέλη και το Βέλγιο για τις επιλογές σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2026-2027.

Αποκάλυψε ότι το νομικό κείμενο της τελικής πρότασης θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι τρεις προτεραιότητές του

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όραμά του για το Eurogroup βασίζεται σε τρεις προτεραιότητες, οι οποίες αναφέρονται λεπτομερώς στην επιστολή του.

«Πρώτον, πρέπει να ενισχύσουμε τον συντονισμό δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής. Με το αναθεωρημένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πλέον σε εφαρμογή, η συνεπής και αξιόπιστη εφαρμογή θα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών, την προστασία της βιωσιμότητας του χρέους και τη δημιουργία χώρου για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη», τονίζει.

«Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ και να εμβαθύνουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση», συνεχίζει.

«Η προώθηση της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων και η άρση των διαρθρωτικών εμποδίων στη χρηματοδότηση –ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις– είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση ιδιωτικών επενδύσεων. Βασιζόμενοι στη συμφωνία CMDI, θα πρέπει να μπορούμε να διαμορφώσουμε τα επόμενα βήματα για την Τραπεζική Ένωση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Και καταλήγει: «Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε το διεθνές και ψηφιακό μέλλον του ευρώ. Η μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών, η ενίσχυση του ρόλου του ευρώ στις παγκόσμιες αγορές και η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων σε κρυπτονομίσματα και σταθερά ψηφιακά νομίσματα είναι κεντρικής σημασίας για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η στενή συνεργασία με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παραμείνει κρίσιμη σε αυτό το πλαίσιο».

Ποιος είναι ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ

Γεννημένος στις 28 Οκτωβρίου 1980 στη Γάνδη, o Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ είναι Βέλγος φλαμανδός πολιτικός, οικονομολόγος και καθηγητής, μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού και Φλαμανδικού Κόμματος (CD&V).

Από τον Φεβρουάριο του 2025 υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού, υπεύθυνος για τη Διοικητική Απλούστευση, στην κυβέρνηση του Μαρτ Ντε Βέβερ.

Προηγουμένως είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2025 στην κυβέρνηση του Αλεξάντερ Ντε Κρο, εστιάζοντας στην πρόληψη της φοροδιαφυγής.

Ως εκπρόσωπος του Βελγίου στο Eurogroup από το 2020, συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ, αναφέρεται στο βιογραφικό του.

Κατά την Προεδρία του Βελγίου στο Συμβούλιο της ΕΕ το 2024, προήδρευσε του Συμβουλίου Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών (Ecofin) και οδήγησε πολλές σύνθετες διαπραγματεύσεις σε συμφωνία, πιο χαρακτηριστικά στην αναθεωρημένη συμφωνία για τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Πριν εισέλθει στην πολιτική το 2016 ως μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βελγίου, εργάστηκε ως καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διευθυντής Καινοτομίας στην Εκπαίδευση στη Σχολή Διοίκησης EDHEC στο Λιλ.