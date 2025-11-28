Δανία: Δημιούργησε «νυχτερινή φρουρά» α λα Game of Thrones για να προστατεύσει τη Γροιλανδία από τον Τραμπ

Η κυβέρνηση της Δανίας έχει δημιουργήσει μια «νυχτερινή φρουρά» στο υπουργείο Εξωτερικών, όχι για να κρατήσει μακριά τους «Wildlings» και τους «White Walkers» όπως η Νυχτερινή Φρουρά του Game of Thrones, αλλά για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενώ η Κοπεγχάγη κοιμάται.

Σύμφωνα με τον Guardian, η νυχτερινή φρουρά ξεκινά κάθε μέρα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και στις 7 π.μ. συντάσσεται και διανέμεται στην δανική κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία μια αναφορά για όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας Politiken που αναπαράγει ο Guardian.

Η θέση αυτή φαίνεται να έχει εισαχθεί μετά τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Κοπεγχάγης και της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η δανική διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Πηγή κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο Guardian: «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης την άνοιξη».

Αντί να πρέπει όλοι να πιάσουν αμέσως τα τηλέφωνά τους για να ενημερωθούν για τα νέα από τις ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι έκανε μια «συλλογική προσπάθεια» για να παραμείνει ενημερωμένο για τον Τραμπ.

Ο Γιάκομπ Κάαρσμπο, πρώην επικεφαλής αναλυτής της δανικής υπηρεσίας πληροφοριών άμυνας, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή έδειξε, «όπως πάντα γνωρίζαμε», πως η ιδέα ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος σύμμαχος της Δανίας είχε πεθάνει.

«Οι συμμαχίες βασίζονται σε κοινές αξίες και κοινή αντίληψη των απειλών», δήλωσε ο Κάαρσμπο. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από αυτές με εμάς και θα έλεγα ότι δεν τις μοιράζεται με τους περισσότερους Ευρωπαίους».

