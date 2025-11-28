Βρετανία: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες με την ΕΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE – «Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη»

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες με την ΕΕ για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE – «Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη»
Φωτογραφία: Reuters

Η Βρετανία δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες για ένταξή της στο πρόγραμμα SAFE κατέρρευσαν, σε ένα σημαντικό πλήγμα στην επανεκκίνηση των σχέσεων μετά το Brexit που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της άμυνας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε κάνει λόγο για μια «νέα εποχή» στη σχέση της Βρετανίας με την ΕΕ τον Μάιο, με μια συμφωνία για επανεκκίνηση των αμυντικών και εμπορικών δεσμών που επέτρεψαν στη Βρετανία να διαπραγματευθεί την ένταξή της στο χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όμως, δύο ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για κατάληξη των συνομιλιών, η Βρετανία δήλωσε ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία.

«Ενώ είναι απογοητευτικό ότι δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πρώτο γύρο του SAFE, η αμυντική βιομηχανία του ΗΒ εξακολουθεί να μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα μέσω του SAFE με όρους τρίτης χώρας», δήλωσε ο Νικ Τόμας-Σίμοντς, ο Βρετανός υπουργός για τις Σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν με καλή πίστη αλλά η θέση μας ήταν πάντοτε ξεκάθαρη: θα υπογράψουμε συμφωνίες που θα είναι μόνο προς το εθνικό συμφέρον και [θα] αξίζουν τα λεφτά τους».

Βάσει των όρων του προγράμματος, τα συμβόλαια δημοσίων συμβάσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι όχι περισσότερο από το 35% του κόστους των συστατικών στοιχείων προέρχεται εκτός της ΕΕ ή άλλων χωρών που συμμετέχουν όπως η Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρνήθηκε να μιλήσει για το αποτέλεσμα εν εξελίξει συζητήσεων, αλλά είπε πως ήταν εντατικές, διεξήχθησαν εποικοδομητικά και με καλή πίστη.

«Αν σε αυτό το σημείο δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί συμφωνία εγκαίρως, ας μην ξεχνάμε ότι το SAFE είναι ανοικτό από τον σχεδιασμό του», είπε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας πως η Βρετανία θα μπορούσε να συμμετάσχει μέχρι το όριο του 35%.

«Παραμένουμε ασφαλώς πλήρως δεσμευμένοι στο να φέρουμε εις πέρας τη φιλόδοξη σύμπραξή μας Ηνωμένου Βασιλείου- Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

ΔΥΠΑ: 163 εργαστήρια συμβουλευτικής και τον Δεκέμβριο – Οι θεματικές ενότητες

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων της προκήρυξης για θέσεις ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Υπουργείων ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:42 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ – Η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του

Η Ουκρανική προεδρία, σύμφωνα με το Bloomberg, ανακοίνωσε πως ο επικεφαλής του Γραφείου του Βο...
17:05 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Γερμανός ΥΠΕΞ: Η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στο SAFE – Είναι προς όφελος όλων να ενισχυθεί η συνεργασία με την ΕΕ

Στενότερη αμυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, «έναν σημαντικό γεωστρατηγ...
16:10 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

ΕΕ: Η Τουρκία δεν προλαβαίνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE – «Χάνει την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου»

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των εθνικών σχεδίων των 19 κρατών-μελών π...
15:55 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νίκαια Βιθυνίας: Το ιστορικό κοινό προσκύνημα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα – «Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα»

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) άρχισε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»