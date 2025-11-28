ΗΠΑ: Νέα πλάνα από την επίθεση του Αφγανού σε μέλη της Εθνοφρουράς – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού

Νέα συγκλονιστικά πλάνα από την Ουάσινγκτον αποτυπώνουν τη στιγμή που μέλος της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ ανταπέδωσε πυρά εναντίον του Αφγανού δράστη, δευτερόλεπτα μετά την επίθεση που δέχθηκαν δύο εθνοφρουροί μέρα μεσημέρι, την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Το επίμαχο υλικό, το οποίο εξασφάλισε η Wall Street Journal, δείχνει τον ύποπτο, Rahmanullah Lakanwal, να κρατά επιδεικτικά το όπλο του καθώς πυροβολεί εναντίον μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.



Σε μια από τις σκηνές, ένας άνδρας μέλος της Εθνοφρουράς φαίνεται να τρέχει στον δρόμο προσπαθώντας να γεμίσει ξανά το δικό του όπλο μέσα στον πανικό. Λίγο αργότερα, εικόνες που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας δείχνουν τους δύο φρουρούς -τη 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ και τον 24χρονο Άντριου Γουλφ- πεσμένους στο έδαφος.

Η Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ο Γουλφ εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο Αφγανός που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, «υποφέρει από ψυχικά προβλήματα» έπειτα από τα χρόνια που πολέμησε σε μονάδα υποστηριζόμενη από τη CIA κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν.

Ένας παιδικός του φίλος μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη μάχη του με την ψυχική υγεία, περιγράφοντας την προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τη φρίκη που έβλεπε και τη βία που ασκούσε στο πλαίσιο της υπηρεσίας του στη συγκεκριμένη μονάδα.

«Όταν έβλεπε αίμα, σώματα και τραυματίες, δεν μπορούσε να το ανεχτεί», είπε ο φίλος μιλώντας στους New York Times. «Του προκαλούσε τεράστια ψυχική πίεση».

Μέλος της «ομάδας θανάτου» στο Αφγανιστάν

Ο Lakanwal, πατέρας πέντε παιδιών, είχε υπηρετήσει σε μια επίλεκτη παραστρατιωτική ομάδα που πολεμούσε τους Ταλιμπάν, συχνά αποκαλούμενη «ομάδα θανάτου».

Ο 29χρονος Αφγανός, τον οποίο -όπως δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο- οι αρχές θα κατηγορήσουν για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού για τον θάνατο της Μπέκστρομ, έφτασε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021, λίγο μετά τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την Καμπούλ.

Ο Lakanwal ήταν ένας από τους περισσότερους από 190.000 Αφγανούς που έγιναν δεκτοί στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων Operation Allies Welcome και Enduring Welcome, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι ο Lakanwal άρχισε να συνεργάζεται με τη CIA περίπου το 2011.

Άσυλο και Amazon

Παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ περί του αντιθέτου, ο Lakanwal είχε ελεγχθεί αρκετές φορές, τόσο όσο εργαζόταν για τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν όσο και κατά τη διαδικασία της μετανάστευσής του.

Όπως είπε ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο CNN, μετά την αποτροπή αποτυχημένου τρομοκρατικού σχεδίου στην Οκλαχόμα πριν από τις εκλογές πέρυσι -στο οποίο εμπλεκόταν άλλος Αφγανός- ο έλεγχος συνεχιζόταν σε ετήσια βάση και ο Lakanwal «ήταν καθαρός σε όλους τους ελέγχους».

Πολλαπλοί αξιωματούχοι της επιβολής του νόμου επιβεβαίωσαν ότι έλαβε άσυλο τον Απρίλιο από την κυβέρνηση Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε χθες σχετικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Όταν τους φέρνουν αεροπορικώς, είναι πολύ δύσκολο να τους βγάλεις. Όπως κι αν θέλεις να το κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να τους βγάλεις».

Οι αμερικανικές αρχές δεν γνωρίζουν πλήρως το εργασιακό ιστορικό του στις ΗΠΑ, όμως η Amazon επιβεβαίωσε ότι άτομο με αυτό το όνομα εργάστηκε ως ανεξάρτητος συνεργάτης για έναν μήνα το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο της υπηρεσίας Amazon Flex.

«Δεν υπήρξε κανένας έλεγχος»

Στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ εξακολουθούν να επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση Μπάιντεν για την είσοδο του δράστη στις ΗΠΑ, μετά τη συνεργασία του με τη CIA στο Αφγανιστάν.

«Ας σταματήσουμε αυτή τη χαϊδευτική στάση του τύπου “Ω, τον ελέγξαμε”. Δεν υπήρξε κανένας “έλεγχος”. Το κόκκινο χαλί είχε στρωθεί», δήλωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Τζανίν Πίρο στο Fox News.

Ωστόσο, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε χθες στο CNN ότι οι Αφγανοί που γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο του Operation Allies Welcome υποβάλλονται πράγματι σε ελέγχους, πέραν των βασικών ελέγχων που απαιτούνται για όσους συνεργάζονται με τις αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, και ότι «ήταν καθαρός σε όλους τους ελέγχους».

Η Πίρο υποστήριξε ότι, λόγω της χαοτικής αποχώρησης των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, δεν υπήρχε τρόπος να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε έναν αιτούντα όπως ο Lakanwal.

«Τι να κάνουμε; Να καλέσουμε το FBI στο Αφγανιστάν και να πούμε “Για δείτε, έχετε τίποτα γι’ αυτόν τον τύπο;”» είπε χαρακτηριστικά.