Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες «χτυπούν» την βόρεια Εύβοια – Έντονη χαλαζόπτωση στο χωριό Γαλατσάδες – ΒΙΝΤΕΟ

Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες «χτυπούν» την βόρεια Εύβοια – Έντονη χαλαζόπτωση στο χωριό Γαλατσάδες – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» αυτή την ώρα τη βόρεια Εύβοια, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Στο χωριό Γαλατσάδες του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού, η κακοκαιρία έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της, καθώς μια απότομη και έντονη χαλαζόπτωση «άσπρισε» κυριολεκτικά την περιοχή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το evima.gr.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μεγάλες ποσότητες χαλαζιού κάλυψαν γρήγορα το έδαφος, μετατρέποντας αυλές και δρόμους σε ένα λευκό τοπίο, ενώ η συνεχής μπόρα δημιούργησε λιμνάζοντα νερά και δυσκολίες στην απορροή. Οι κάτοικοι μιλούν για ένα φαινόμενο που εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά και είχε μεγάλη ένταση.

Οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς η ολισθηρότητα των δρόμων και η χαμηλή ορατότητα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Παράλληλα, οι ισχυρές καταιγίδες συνοδεύονται κατά διαστήματα από ριπές ανέμου, καθιστώντας την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, με τοπικά φαινόμενα να πλήττουν κυρίως τη βόρεια και κεντρική Εύβοια. Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη του καιρού και τονίζοντας την ανάγκη προσοχής από όλους.

Δείτε το βίντεο:

