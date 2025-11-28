ΕΕ: Η Τουρκία δεν προλαβαίνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE – «Χάνει την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Η Τουρκία δεν προλαβαίνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE – «Χάνει την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου»
Φωτογραφία: Reuters

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την κατάθεση των εθνικών σχεδίων των 19 κρατών-μελών που έχουν υποβάλει αίτημα για να λάβουν δάνεια από το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας, το μηχανισμό SAFE, συνολικού ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Όπως εξήγησε σήμερα ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τομάς Ρενιέ, «το SAFE είναι ένα μέσο έκτακτης ανάγκης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινηθεί γρήγορα».

Πιθανότατα πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων και εφόσον αυτή είναι θετική, θα πρέπει στη συνέχεια να δοθεί η τελική έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να αποδεσμευθεί η πρώτη εκταμίευση – ποσό το οποίο θα αντιστοιχεί το πολύ στο 15% των δανείων που έχει αιτηθεί το κάθε κράτος-μέλος.

Αυτή η πρώτη εκταμίευση θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να έρθουν σε επαφή με τις αμυντικές βιομηχανίες και να ξεκινήσουν τα εξοπλιστικά τους προγράμματα, εξήγησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο SAFE, όπως η Νότια Κορέα και η Τουρκία, ο Τ. Ρενιέ ξεκαθάρισε ότι και οι δύο χώρες χάνουν την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι δύο αυτές χώρες δεν θα προλάβουν την προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου. Είναι πολύ αργά. Η Νότια Κορέα και η Τουρκία έχουν καταθέσει επίσημα αίτημα για συμμετοχή στο SAFE, όμως η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει ακόμα το αίτημά τους», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά για συμμετοχή τους στο SAFE, o T. Ρενιέ ανέφερε ότι η Επιτροπή έχει εργαστεί εποικοδομητικά για να επιτύχει μια συμφωνία.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι εάν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξή της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, «η πόρτα του SAFE είναι πάντα ανοιχτή γι’ αυτές τις δύο χώρες». Σημείωσε ότι και οι δύο χώρες, εξ ορισμού, μπορούν να συμμετέχουν στο SAFE, ως και 35% του συνολικού ποσού ενός κοινού αμυντικού προγράμματος.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταθέσουν με λεπτομέρεια στην Επιτροπή, το πλαίσιο των έργων στα οποία θέλουν να επενδύσουν, τον προϋπολογισμό τους και ποιοι θα είναι οι εταίροι τους στο κάθε έργο. Έπειτα από αυτή την ημερομηνία, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να ανακοινώσει πόσες και ποιες χώρες ήταν εμπρόθεσμες.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιουλίου 2025, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για δάνεια ύψους 1,2 δισ. ευρώ από το SAFE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:55 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Νίκαια Βιθυνίας: Το ιστορικό κοινό προσκύνημα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα – «Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα»

Στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας) άρχισε το κοινό προσκύνημα του Οικουμενικού Πατριάρχ...
15:32 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Telegraph: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να αναγνωρίσει ουκρανικά εδάφη ως ρωσικά

Η βρετανική εφημερίδα The Telegraph αποκαλύπτει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσαν...
15:03 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Live – Η ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα Λέοντα στη Νίκαια Βιθυνίας

Σε απευθείας μετάδοση από τη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου διαμορφώθηκε το Σύμβολο της Πίστεως (το...
12:35 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Χονγκ Κονγκ: Η επιχείρηση διάσωσης ματαιώθηκε με 128 νεκρούς και 200 αγνοούμενους – Οι ένοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί για θέματα ασφαλείας

Οι ένοικοι του συμπλέγματος ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες, στη ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»