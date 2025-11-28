Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» – Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί 

Σε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές της άτυχης 75χρονης, που δολοφονήθηκε από τα χέρια της 46χρονης νύφης της, η οποία για μέρες έπαιζε «θέατρο», προσποιούμενη ότι έγινε ληστεία.

Συγκεκριμένα, στο ηχητικό απόσπασμα που δημοσιεύει η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις», ακούγεται η άτυχη ηλικιωμένη να λέει αρχικά: «Πάρε ό,τι θέλεις μωρέ και φύγε», ενώ στη συνέχεια λέει «γιατί μωρέ παιδί μου το κάνεις;». Στη συνέχεια επαναλαμβάνει: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε».

Στη συνέχεια, η άτυχη γυναίκα αναφέρει «παιδί μου έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω, φύγε αγάπη μου».

Σημειώνεται ότι η 46χρονη νύφη του θύματος, έχει προφυλακιστεί.

Επί 40 λεπτά βασάνιζε η 46χρονη την ηλικιωμένη

Σε άλλο ηχητικό απόσπασμα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, από την στιγμή που η δολοφόνος μπαίνει στο δωμάτιο με το πρόσωπό της καλυμμένο και ενώ έχει αλλάξει τη φωνή της , σύμφωνα με το Mega, λέει στην 75χρονη:

Κατηγορούμενη: Πού είναι τα λεφτά; Πες πού είναι;

75χρονη: Τι θέλεις αγόρι μου; Να με σκοτώσεις; (ακούγεται χτύπημα)

Παίρνει ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκε στο δωμάτιο και την χτυπά στο κεφάλι. Η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σε παρακαλώ, εκεί τα έχω, πήγαινε.

Ακούγεται ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα και η ηλικιωμένη που σφαδάζει από τον πόνο. Κι ύστερα, η παράκλησή της.

75χρονη: Αμαρτία είναι, σε παρακαλώ… (ακούγεται χτύπημα)

Μοιάζει αποφασισμένη να πάρει αυτό που θέλει, αλλά ακόμα κι όταν το θύμα τής δείχνει πού θα βρει τα λεφτά, εκείνη συνεχίζει να τη βασανίζει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε.

Της δείχνει το σημείο που κρύβει τα χρήματα, πιθανότατα στο βοηθητικό τραπεζάκι. Όμως η 46χρονη αντί να τα πάρει και να φύγει, πάει στην κουζίνα και, όπως τουλάχιστον αρχικά έχει ομολογήσει, παίρνει ένα μαχαίρι και αρχίζει να την καρφώνει.

75χρονη: (επιφώνημα πόνου)… Σταμάτα ρε παιδί μου! Σταμάτα! (ακούγεται χτύπημα)

Η γυναίκα ρωτούσε επίμονα ένα γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το μίσος, το μένος και τον σκοπό του ανθρώπου που είχε απέναντί της αφού του είχε δώσει αυτό που ζητούσε.

75χρονη: Αφού στα έδωσα, φύγε! Να με σκοτώσεις θες; Πες μου! (ακούγεται χτύπημα) Γιατί; Γιατί; Γιατί; Φτάνει! Βοήθεια!

Δίχως έλεος, της έδωσε την χαριστική βολή ενώ άκουγε την 75χρονη να ψάλλει το «Πάτερ Ημών» τις τελευταίες της στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό διάρκειας 37 λεπτών που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, η 75χρονη ακούγεται να προσφωνεί πολλές φορές την δράστιδα ως αγόρι μου, κάτι που επιβεβαιώνει πως το θύμα ποτέ δεν αντιλήφθηκε πως μπροστά του είχε μία γυναίκα και μάλιστα τη νύφη της.

Η 46χρονη δεν αποδέχεται την δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η 46χρονη οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, νωρίτερα σήμερα (28/11) το πρωί. Η ίδια αν και αρχικά είχε ομολογήσει πως δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στην Σαλαμίνα, τώρα δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης με την κα Ειρήνη Μαρούπα να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Όπως δήλωσε, «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε».

Υποστήριξε ακόμη ότι «δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως τα χρήματα ήταν κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος, μίσος ή αντιδικία» ανάμεσα στη 46χρονη και το θύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η συνήγορος ανέφερε επίσης ότι η επικοινωνία με την κατηγορούμενη «δεν είναι ολοκληρωμένη», καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες και έχει κενά μνήμης για την ημέρα της δολοφονίας», για τα οποία θα ζητηθεί σχετική ιατρική εξέταση.