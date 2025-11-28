Κακοκαιρία Adel: Στο βοηθητικό του ΣΕΦ ελέω… πλημμύρας προπονήθηκε η Εθνική Ελλάδας

Μετά την άνετη νίκη της επί της Ρουμανίας, με 91-64, στο Αλεξάνδρειο χθες (27/11) για την πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οι Έλληνες διεθνείς υποχρεώθηκαν να προπονηθούν στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, το γνωστό ως αίθουσα 5, καθώς η κεντρική σάλα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπως πάντα εδώ και αρκετά χρόνια… όταν βρέχει, πλημμύρισε.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του είχαν επιστρέψει στην Αθήνα αμέσως μετά τον αγώνα με τη Ρουμανία χθες το βράδυ (27/11). Κι αυτό γιατί η εθνική θ’ αναχωρήσει για την Πορτογαλία το Σάββατο (29/11), όπου δίνει τον δεύτερο και τελευταίο αγώνα της για τον πρώτο «παράθυρο», η «επίσημη αγαπημένη». Το τζάμπολ απέναντι στην Πορτογαλία είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (30/11, 19:00), στο Πόρτο.

Η αντίπαλος της εθνικής, Πορτογαλία, έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα επικρατώντας εκτός έδρας του Μαυροβούνιου.

Στην εθνική ενσωματώνονται για το ματς με την Πορτογαλία ο αρχηγός της, Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, οι οποίο δεν συμμετείχαν στο ματς με τη Ρουμανία, καθώς την Τετάρτη (26/11) ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για τη Euroleague.

O Ναζ Μήτρου-Λονγκ αντικαθιστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε χθες το ντεμπούτο του στην εθνική ανδρών, ενώ στη 12άδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά, οι δώδεκα παίκτες που θα ταξιδέψουν αύριο (29/11) στην Πορτογαλία είναι οι εξής: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης.