Κακοκαιρία Adel: Οι περιοχές όπου έπεσε το περισσότερο νερό – Ξεπέρασε τα 200 mm το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

καιρός βροχή κακοκαιρία Αθήνα

Η κακοκαιρία Adel «έδειξε τα δόντια της», με επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις να επηρεάζουν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη (26/11) από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή (28/11), όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς.

Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Δείτε χάρτη:

Οι 3 περιοχές της Αθήνας που «πνίγηκαν» στη βροχή

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τρεις ήταν οι περιοχές του λεκανοπεδίου που δέχθηκαν την περισσότερη βροχή. Το Φάληρο (52 mm), ο Άλιμος (50 mm) και η Κηφισιά (50 mm) ήταν οι περιοχές όπου έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζώντας με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)

Τρώτε τυρί; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνό σας για άνοια – Νέα μελέτη απαντά

Ανελκυστήρες: Λήγει σε δύο ημέρες η απογραφή, τσουχτερά πρόστιμα εάν δεν δοθεί παράταση – Τι εξετάζεται

Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση – Τα λάθη που «κοστίζουν»

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:01 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε» – Συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη λίγο πριν δολοφονηθεί 

Σε συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφονται οι τελε...
16:50 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Ημερίδα: Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει – Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο ΕΒΕΑ

Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του Χριστιανισμού σε μία Ευρώπη που αλλάζει» διοργανώνει το Γραφείο τ...
16:20 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο δικαστήριο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 19χρονου 

Στην υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, βίντεο αποτυπώ...
16:15 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Τέμπη-Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: Διακοπή για τις 19 Δεκεμβρίου λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας

Στις 19 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεσ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»