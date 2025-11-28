Κακοκαιρία Adel: Οι περιοχές όπου έπεσε το περισσότερο νερό – Ξεπέρασε τα 200 mm το ύψος βροχής στα Τζουμέρκα

Η κακοκαιρία Adel «έδειξε τα δόντια της», με επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις να επηρεάζουν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχές ξεκίνησαν την Τετάρτη (26/11) από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συνεχίστηκαν έως και σήμερα, Παρασκευή (28/11), όπου σημαντικά ύψη υετού καταγράφηκαν και στην ανατολική χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης της Αθήνας. Ως αποτέλεσμα, έχουν σημειωθεί μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής.

Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 36 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 63 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 138 σταθμούς.

Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.

Δείτε χάρτη:

Οι 3 περιοχές της Αθήνας που «πνίγηκαν» στη βροχή

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τρεις ήταν οι περιοχές του λεκανοπεδίου που δέχθηκαν την περισσότερη βροχή. Το Φάληρο (52 mm), ο Άλιμος (50 mm) και η Κηφισιά (50 mm) ήταν οι περιοχές όπου έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο παρακάτω χάρτη αποτυπώνονται τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 09:00 το πρωί, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή Αττικής Βοιωτίας και Εύβοιας.