Ανατροπή στο έγκλημα στην Σαλαμίνα: Η 46χρονη δεν αποδέχεται την δολοφονία – «Δεν θυμάται απολύτως τίποτα» λέει η δικηγόρος της

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, νωρίτερα σήμερα (28/11) το πρωί, η 46χρονη, η οποία αν και αρχικά είχε ομολογήσει πως δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στην Σαλαμίνα, τώρα δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης με την κα Ειρήνη Μαρούπα να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Όπως δήλωσε, «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε».

Υποστήριξε ακόμη ότι «δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως τα χρήματα ήταν κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος, μίσος ή αντιδικία» ανάμεσα στη 46χρονη και το θύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η συνήγορος ανέφερε επίσης ότι η επικοινωνία με την κατηγορούμενη «δεν είναι ολοκληρωμένη», καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ίδια «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες και έχει κενά μνήμης για την ημέρα της δολοφονίας», για τα οποία θα ζητηθεί σχετική ιατρική εξέταση.

Αντιδράσεις από τη νομική εκπρόσωπο της οικογένειας του θύματος

Στην ΕΡΤ παρενέβη και η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, η κα Κατερίνα Τσιόκα, η οποία αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς περί «ελλιπών στοιχείων». Όπως είπε, στη δικογραφία υπάρχουν:

38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο,

οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες,

χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Η ίδια τόνισε ότι «η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη». Αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενη ομολογία της 46χρονης, υποστηρίζοντας ότι είχε γίνει «με όλες τις νόμιμες διατυπώσεις» και περιλάμβανε «λεπτομέρειες που ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Η οικογένεια του θύματος, σύμφωνα με την κυρία Τσιόκα, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ: «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της». Όπως είπε, αναμένανε στη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

«Δεν αποδέχεται τη δολοφονία – έχει κενά μνήμης»

Στη συνέχεια παρενέβη τηλεφωνικά η συνήγορος υπεράσπισης, κυρία Ρούπα, αναφέροντας ότι η απολογία έχει ήδη ολοκληρωθεί και απομένει η παρουσία της κατηγορούμενης στον εισαγγελέα. Η ίδια έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία», υποστηρίζοντας ότι:

Δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση στη δικογραφία.

Υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες, οι οποίες –όπως είπε– «ήταν απενεργοποιημένες για 36 ώρες».

Η κατηγορούμενη «δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού».

Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι η 46χρονη δεν αποδέχεται τη δολοφονία, λέγοντας πως «δεν θυμάται απολύτως τίποτα να έχει κάνει» και ότι «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της». Ανέφερε ακόμη ότι θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

Παράλληλα, η κυρία Ρούπα σημείωσε ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να συνδέεται με «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια», τονίζοντας ότι «οφείλει η ανάκριση να διερευνήσει κάθε ενδεχόμενο».