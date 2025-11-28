Δολοφονία Τοπαλούδη: Επτά χρόνια από το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα – «Οι νταήδες στείλανε στον τάφο το κοριτσάκι μου»

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (28/11), από την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, που συγκλόνισε την Ελλάδα και έχει καταγραφεί ως ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα.

Η μητέρα της, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Facebook, όπου μεταξύ άλλων, έγραψε ότι η ίδια νιώθει πως δεν πέρασε μία ημέρα.

«Καταραμένη μέρα, αποφράδα μέρα. Η ημερομηνία 28 μου πήρε ότι όμορφο είχα στη ζωή μου. Πήρε το Θείο δώρο που ήρθε στη ζωή μου.

Πήρε την ίδια την ζωή μας. Οι δολοφόνοι, οι τσογλαναράδες, οι νταήδες στείλανε στον τάφο το κοριτσάκι μου. Δεν πρόλαβε να ανθίσει. Βρωμόπαιδα, βρωμόσαρκοι να καούν οι ψυχές σας. Να πληρώσετε και εσείς και οι μάνες σας και οι πατεράδες σας.

Τότε μόνο θα έρθει η δικαίωση και η κάθαρση. Περιμένω».