Δολοφονία Τοπαλούδη: Επτά χρόνια από το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα – «Οι νταήδες στείλανε στον τάφο το κοριτσάκι μου»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (28/11), από την δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, που συγκλόνισε την Ελλάδα και έχει καταγραφεί ως ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη χώρα.

Η μητέρα της, προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Facebook, όπου μεταξύ άλλων, έγραψε ότι η ίδια νιώθει πως δεν πέρασε μία ημέρα.

«Καταραμένη μέρα, αποφράδα μέρα. Η ημερομηνία 28 μου πήρε ότι όμορφο είχα στη ζωή μου. Πήρε το Θείο δώρο που ήρθε στη ζωή μου.

Πήρε την ίδια την ζωή μας. Οι δολοφόνοι, οι τσογλαναράδες, οι νταήδες στείλανε στον τάφο το κοριτσάκι μου. Δεν πρόλαβε να ανθίσει. Βρωμόπαιδα, βρωμόσαρκοι να καούν οι ψυχές σας. Να πληρώσετε και εσείς και οι μάνες σας και οι πατεράδες σας.

Τότε μόνο θα έρθει η δικαίωση και η κάθαρση. Περιμένω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα ξεκινά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστατευτείτε

Προστάτης: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι άνω των 50, σύμφωνα με ειδικό

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης: Καταβάλλεται σήμερα σε 471.833 αγρότες

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους – Ποιοι και πόσοι θα το λάβουν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:56 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρία...
10:54 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή...
10:33 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Το χαλάζι δημιούργησε λευκό «χαλί» σε αυλή σπιτιού στην Παλλήνη – Φωτογραφία αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel πλήττει με ένταση την Αττική, προκαλώντας αρκετά προβλήματα. Στην Παλλήνη, μ...
10:26 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά σχολεία στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»