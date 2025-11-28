Ιωάννα Τούνη: Συνεχίζεται η δίκη για το revenge porn – «Παλεύω να αποδείξω ότι είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση»

Λίγα λεπτά πριν από τις 9, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για τη συνέχεια της δίκης για την υπόθεση του revenge porn βίντεο.

Μαζί της, η κολλητή της και στενή της συνεργάτιδα, Στέλλα Πάσσαρη και ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε: «Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Οπότε περιμένω να εξελιχθεί και όλη η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολλές σκέψεις. Απλά αυτό που πιο πολύ από όλα είναι που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και… Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα… Ξέρεις τι; Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε. Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;».

 

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε ότι είναι στενοχωρημένη και θέλει να σταματήσει αυτό το μαρτύριο.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η influencer δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Ελπίζω πραγματικά ότι όποιος διεστραμμένος, ανώμαλος άνδρας βλέπει αυτή την υπόθεση να παραδειγματιστεί και να μη διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε καμία κοπέλα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο».

