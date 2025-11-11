Συγκλονίζει η Ιωάννα Τούνη: «Είναι μια πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία…» – Το βίντεο μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση revenge porn

Εμφανώς συγκινημένη, η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) ανέβασε ένα βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, σχετικά με τη δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια. Η διάσημη influencer, στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στην χθεσινή ημέρα, στα όσα έχει βιώσει από τότε που είδε το φως της δημοσιότητας το συγκεκριμένο βίντεο, στην εκλιπούσα μητέρα της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο», αλλά και στον γιο της.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Ιωάννα Τούνη είπε ότι: «Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου».

«Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π@@νη»

«Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και έπειτα από οχτώ χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε, η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση, χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο.

Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π@@νη, ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό.

Το βίντεο αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια, καθώς εργαζόμασταν μαζί, και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, η influencer και επιχειρηματίας ανέφερε ότι: «Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα.

Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση, την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα. Μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του, τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω, ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα.

Ωστόσο δεν θέλω να μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες, σε όλη την υπόθεση αυτή, που ήδη είναι γνωστή. Μιας και πλέον έχει αφεθεί στα χέρια της δικαιοσύνης και περιμένω με κάθε ανυπομονησία να προχωρήσει».

«Κατάφερα σήμερα να σταθώ ξανά στα πόδια μου»

Ακόμα, η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε πως: «Έχουν περάσει σχεδόν οχτώ χρόνια από την μέρα εκείνη, ήμουν μόλις 23-24 ετών, θα μπορούσα να είμαι η κόρη σου, η αδελφή σου ή ακόμα και εσύ. Εγώ κατάφερα σήμερα να σταθώ ξανά στα πόδια μου, να προχωρήσω τη ζωή μου, να δουλέψω, να κάνω ένα παιδί. Υπάρχουν κοπέλες όμως, οι οποίες δεν έχουν καταφέρει ποτέ να βγουν από όλο αυτό εδώ το τραυματικό γεγονός. Το οποίο μπορεί να τις “κατάπιε”, μπορεί να κλείστηκαν στον εαυτό τους, μπορεί να άλλαξαν πόλη ή χώρα, μπορεί ακόμα και να έδωσαν τέλος στη ζωή τους. Έχω μιλήσει ξανά για το πόσο τραυματικό είναι ένα τέτοιο γεγονός. Νομίζω πως ό,τι και να πω για το πώς νιώθει ένα θύμα σε μία τέτοια περίσταση, είναι λίγο…

Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το βίντεο γιατί το κάνω για άλλο σκοπό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, οχτώ χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία. Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση, δεν έχει να κάνει με τίποτα».

«Είναι ένας αγώνας για να αποκαταστήσω την τιμή μου»

«Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου.

Παρ’ ότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρ’ ότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για τον γιο μου, για το παιδί μου, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών, αλλά μεθαύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή τη κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες…

Οφείλω στο παιδί μου μία δικαστική απόφαση, η οποία να ξεκαθαρίζει το ποιος υπήρξε ο θύτης και ποιο το θύμα σε αυτή την υπόθεση. Μία απόφαση που φυσικά θα καταδικάζει και θα τιμωρεί με φυλάκιση τους δύο κατηγορούμενους. Να ξεκαθαρίσω ξανά σε αυτό το σημείο ότι δεν έχω το παραμικρό οικονομικό όφελος απ’ όλη αυτή την υπόθεση, δεν ζητάω καμία χρηματική αποζημίωση», τόνισε στην ανάρτησή της.