Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn

Ιωάννα Τούνη
Για τις 28 Νοεμβρίου διεκόπη η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, σύμφωνα με την «voria.gr». Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σήμερα (10/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ συνοδευόταν από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο και τις φίλες της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ιωάννα Τούνη κατέθεσε για περισσότερες από δύο ώρες, με την διαδικασία να είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Φτάνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, η influencer και επιχειρηματίας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα έχουμε έρθει για να ξεκινήσει η δίκη. Είμαι για ακόμα μια φορά εδώ, ελπίζω να έρθουν και οι δύο κατηγορούμενοι και να μην ζητήσουν κάποια αναβολή, προσπαθώντας να με στραγγίξουν εντελώς ψυχολογικά οπότε ευελπιστώ ότι θα γίνει η δίκη. Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους, το περιμένω και γι’ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα. Θα το λέω ξανά και ξανά: έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι πραγματικά δικαίωση και τιμωρία γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μία ζωή. Θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται».

