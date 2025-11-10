Ελένη Βαΐτσου: «Δεν πιστεύω πως οι ηθοποιοί επειδή εκτίθενται, οφείλουν να ενημερώνουν για τα προσωπικά τους»

Η ηθοποιός Ελένη Βαΐτσου μιλά στο enikos.gr για την επιλογή της να μοιράζεται με το κοινό μόνο όσα εκείνη επιτρέπει, τις κριτικές και τους πολλαπλούς ρόλους που ερμηνεύει στη θεατρική σκηνή αυτή τη σεζόν.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Η Ελένη Βαΐτσου έχει αφοσιωθεί στο θέατρο αυτή την περίοδο και δείχνει να το απολαμβάνει όπως την απολαμβάνει και το κοινό κάθε Δευτέρα και Τρίτη στον Πολυχώρο ΠΛΥΦΑ να πρωταγωνιστεί σε μια ανατρεπτική παράσταση με χιούμορ και καυστικό σχόλιο.

Ποια είναι η κεντρική ιδέα της παράστασης “Ατυχές πήδημα ή Παλαβό Πορνό;”

Η παράσταση “Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό” είναι βασισμένη στην ομότιτλη ταινία του Radu Jude. Την θεατρική διασκευή έκανε η Κατερίνα Παπαναστασάτου και αφορά μια σχολική συνέλευση γονέων σχετικά με ένα ερωτικό βίντεο δασκάλας που διέρρευσε στο ίντερνετ. Πρόκειται για ένα σατιρικό δράμα που καθρεφτίζει με καυστικό τρόπο ένα από τα πρόσωπα της κοινωνίας μας. Μέσα από το χιούμορ, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές θίγονται θέματα όπως το ταμπού γύρω από την σεξουαλικότητα, τους κοινωνικούς ρόλους, την ευθύνη των γονέων και των δασκάλων απέναντι στα παιδιά και τα όρια μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου. Έχω μεγάλη χαρά που δουλεύω μαζί με την Ελένη Δαφνή, τον Άγγελο Ανδριόπουλο και τον Σπύρο Σουρβίνο και η συνεργασία μαζί τους και φυσικά με τον σκηνοθέτη μας Σωτήρη Ρουμελιώτη θα μου μείνει αξέχαστη. Από τα Χριστούγεννα και μετά θα βρίσκομαι σε ακόμη μια θεατρική δουλειά, στο έργο «Σπασμένα τακούνια» της συγγραφέως Τάνιας Χαροκόπου σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, που θα περιοδεύσει ανά την Ελλάδα μέχρι το Πάσχα.

Μίλησέ μου για το δικό σου ρόλο στην παράσταση

Ένα από τα πράγματα που κάνουν αυτή την παράσταση ιδιαίτερη είναι πως, με εξαίρεση τον ρόλο της «κατηγορουμένης» δασκάλας, οι υπόλοιποι τρεις ηθοποιοί μοιραζόμαστε περίπου 15 διαφορετικούς ρόλους. Είμαστε οι διάφοροι τύποι γονέων που λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη συνέλευση. Κάποιοι μπορεί να είναι αυστηροί και αυθάδεις, άλλοι συντηρητικοί και συμπονετικοί, κάποιοι θα σας φανούν ίσως εκκεντρικοί ή ανατριχιαστικά γνώριμοι.

Ποιο μήνυμα θα ήθελες να πάρει ο θεατής βλέποντας τη συγκεκριμένη παράσταση;

Η παράσταση δεν έχει καθόλου διδακτικό χαρακτήρα παρόλο που διαδραματίζεται σε μια σχολική αίθουσα. Είναι μια κριτική στη σύγχρονη κοινωνία κι ο καθένας μπορεί να κάνει συνειδητοποιήσεις, να προβληματιστεί και να σκεφτεί αναλόγως την οπτική του. Θεωρώ πως μπορεί να του γεννηθούν ερωτήματα σχετικά με την ελευθερία, την υποκρισία, την ηθική, την ευθύνη, τη συναίνεση. Μπορεί να νιώσει άβολα κατά τη διάρκεια, ακόμη και να σοκαριστεί γιατί μέσα από τη σάτιρα λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες, αλλά πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα ο καθένας σχηματίζει τη γνώμη του με βάση τις αξίες και τα βιώματά του.

Έχεις νιώσει ποτέ άδικα εκτεθειμένη στη ζωή σου;

Δεν έχει συμβεί να νιώσω εκτεθειμένη γενικώς μέχρι τώρα στη ζωή μου, πόσο μάλλον άδικα. Κατά καιρούς, παλιότερα, μπορεί να είχαν γραφτεί κάποια κουτσομπολίστικα άρθρα αλλά δεν έδινα ποτέ σημασία στον «κίτρινο τύπο» και σε ιστορίες που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα. Εφόσον κάτι δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί να με απασχολήσει.

Ως ηθοποιός ήταν εύκολο για σένα να βάλεις τα όρια σου ανάμεσα στην ιδιωτική σου ζωή και το δημόσιο βίο σου;

Αντιλαμβάνομαι πως για πολλούς ηθοποιούς μπορεί να είναι δύσκολο κάτι τέτοιο γιατί η φύση της δουλειάς αυτής απαιτεί ένα μέρος της ζωής μας να είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, εμένα προσωπικά, ποτέ δεν με δυσκόλεψε το να θέσω τα όριά μου. Επιλέγω η ίδια τι θα δημοσιοποιήσω και τι όχι, τι θα μοιραστώ. Όταν δεν θέλω να μιλήσω για κάτι γιατί θεωρώ πως δεν αφορά κανέναν πχ την προσωπική μου ζωή, δεν μιλάω. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ αλλά δεν θα καθίσω να δώσω και αναφορά. Δεν πιστεύω πως οι ηθοποιοί επειδή εκτίθενται, οφείλουν να δίνουν αναγκαστικά εξηγήσεις ή να ενημερώνουν για τις προσωπικές τους επιλογές ή κινήσεις. Δεν στηρίζω καθόλου την άποψη του επειδή δουλεύεις στην τηλεόραση η ζωή σου αφορά τους πάντες και πρέπει να λογοδοτείς σε όλους. Η δημοσιότητα δεν αναιρεί την ιδιωτικότητά μας. Είναι όμορφο να θέλει ο κόσμος να μαθαίνει περισσότερα για σένα επειδή σε έχει γνωρίσει μέσα από κάποια δουλειά σου και έχει περιέργεια για σένα και την προσωπικότητά σου, αλλά συχνά μπερδευόμαστε και νομίζουμε πως ο άνθρωπος/ηθοποιός είναι ο ρόλος που έχουμε αγαπήσει. Θεωρώ πως ένα ώριμο κοινό μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά και να σεβαστεί την ιδιωτική ζωή κάποιου ηθοποιού που επιλέγει να μην την εκθέτει και μακάρι να υπάρχει κι ο αντίστοιχος σεβασμός από τα media.

Ποια ήταν η πιο καλή και η πιο σκληρή κριτική που έχεις λάβει μέχρι τώρα στην καριέρα σου και πώς την αντιμετώπισες;

Οποιαδήποτε κριτική είναι καλή όταν γίνεται με όμορφο, ειλικρινή τρόπο και μπορεί να με κάνει καλύτερη. Τις καλές δεν τις θυμάμαι γιατί δεν έχουν τη δύναμη να με βελτιώσουν οπότε τις ξεχνάω άμεσα. Αλλά δεν θυμάμαι και κάποια σκληρή κριτική γιατί οι άνθρωποι, των οποίων τη γνώμη εκτιμώ και μετράω, μου λένε πάντοτε την άποψή τους χωρίς να με θίξουν ή να με προσβάλουν, οπότε δεν τη θεωρώ σκληρή αλλά εποικοδομητική κριτική.

Info Παράστασης

“Ατυχές πήδημα ή Παλαβό πορνό”

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Πολυχώρος Πλύφα, Κορυτσάς 39, Αθήνα