Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία: Drones πετούσαν πάνω από τo κεφάλι της – Έκανε λόγο για «ανθρώπινο σαφάρι» από τη Ρωσία

Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ουκρανία, καθώς η παρουσία της στις περιοχές Μικολάιβ και Χερσώνα σημαδεύτηκε από τη συνεχή παρουσία των ρωσικών drones και ένα μικρό επεισόδιο με έναν άνδρα της συνοδείας της.

Χθες Κυριακή, σε ανάρτησή της στο Instagram, η Τζολί περιέγραψε την ένταση που βίωσε: «Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, έντονη παρουσία. Ακούς ένα χαμηλό βουητό στον ουρανό».

Προσέθεσε ότι «υπήρξε μια στιγμή που έπρεπε να σταματήσουμε και να περιμένουμε ενώ ένα drone πετούσε πάνω από εμάς. Ήμουν με προστατευτικό εξοπλισμό, και για μένα ήταν μόνο μερικές μέρες. Οι οικογένειες εδώ ζουν με αυτό κάθε μέρα».

Η ηθοποιός είχε επισκεφθεί ξανά την Ουκρανία την άνοιξη του 2022, συναντώντας εκτοπισμένους στη Λβιβ, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ταξίδεψε με το βρετανικό Ίδρυμα Legacy of War στις πληγείσες νότιες περιοχές της χώρας.

Στη Χερσώνα, τα ρωσικά στρατεύματα εκτοξεύουν συχνά πυρά που πλήττουν και σκοτώνουν αμάχους.

Η Τζολί τόνισε πως οι ρωσικές δυνάμεις «παρακολουθούν, κυνηγούν και τρομοκρατούν» τους ντόπιους συνεχώς σε ένα «ανθρώπινο σαφάρι». Σημείωσε ότι σχολεία, κλινικές και παιδικοί σταθμοί αναγκάζονται να λειτουργούν υπόγεια, ενώ συζήτησε με κατοίκους για τον ψυχολογικό αντίκτυπο της καθημερινής απειλής και τον φόβο τους να ξεχαστούν από τον κόσμο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angelina Jolie (@angelinajolie)



Η ίδια κάλεσε τις κυβερνήσεις να τερματίσουν τη σύγκρουση και να προστατεύσουν τους αμάχους, τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επισημαίνοντας τη δουλειά ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως οι Ukrainian Gen, Fight for Right, Help Ukraine και Marsh Zhinok: «Αν μπορούν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν το ίδιο».

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι ένας Ουκρανός άνδρας στη συνοδεία της Τζολί επιστρατεύτηκε από τις αρχές, με την ίδια να επισκέπτεται το στρατολογικό γραφείο μαζί του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ο άνδρας, εφεδρικός αξιωματικός, δεν διέθετε έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό και τον κατεύθυναν σε άλλο σημείο για να διευθετήσει το θέμα.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Le Parisien