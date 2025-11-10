Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία: Drones πετούσαν πάνω από τo κεφάλι της – Έκανε λόγο για «ανθρώπινο σαφάρι» από τη Ρωσία

Enikos Newsroom

διεθνή

Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία: Drones πετούσαν πάνω από τo κεφάλι της – Έκανε λόγο για «ανθρώπινο σαφάρι» από τη Ρωσία
Φωτογραφία: Reuters

Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί μίλησε για την πρόσφατη επίσκεψή της στην Ουκρανία, καθώς η παρουσία της στις περιοχές Μικολάιβ και Χερσώνα σημαδεύτηκε από τη συνεχή παρουσία των ρωσικών drones και ένα μικρό επεισόδιο με έναν άνδρα της συνοδείας της.

Χθες Κυριακή, σε ανάρτησή της στο Instagram, η Τζολί περιέγραψε την ένταση που βίωσε: «Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, έντονη παρουσία. Ακούς ένα χαμηλό βουητό στον ουρανό».

Προσέθεσε ότι «υπήρξε μια στιγμή που έπρεπε να σταματήσουμε και να περιμένουμε ενώ ένα drone πετούσε πάνω από εμάς. Ήμουν με προστατευτικό εξοπλισμό, και για μένα ήταν μόνο μερικές μέρες. Οι οικογένειες εδώ ζουν με αυτό κάθε μέρα».

Φωτογραφία: Reuters

Η ηθοποιός είχε επισκεφθεί ξανά την Ουκρανία την άνοιξη του 2022, συναντώντας εκτοπισμένους στη Λβιβ, ενώ στις 5 Νοεμβρίου ταξίδεψε με το βρετανικό Ίδρυμα Legacy of War στις πληγείσες νότιες περιοχές της χώρας.

Στη Χερσώνα, τα ρωσικά στρατεύματα εκτοξεύουν συχνά πυρά που πλήττουν και σκοτώνουν αμάχους.

Πηγή: Χ

Η Τζολί τόνισε πως οι ρωσικές δυνάμεις «παρακολουθούν, κυνηγούν και τρομοκρατούν» τους ντόπιους συνεχώς σε ένα «ανθρώπινο σαφάρι». Σημείωσε ότι σχολεία, κλινικές και παιδικοί σταθμοί αναγκάζονται να λειτουργούν υπόγεια, ενώ συζήτησε με κατοίκους για τον ψυχολογικό αντίκτυπο της καθημερινής απειλής και τον φόβο τους να ξεχαστούν από τον κόσμο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angelina Jolie (@angelinajolie)


Η ίδια κάλεσε τις κυβερνήσεις να τερματίσουν τη σύγκρουση και να προστατεύσουν τους αμάχους, τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, επισημαίνοντας τη δουλειά ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως οι Ukrainian Gen, Fight for Right, Help Ukraine και Marsh Zhinok: «Αν μπορούν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν το ίδιο».

Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι ένας Ουκρανός άνδρας στη συνοδεία της Τζολί επιστρατεύτηκε από τις αρχές, με την ίδια να επισκέπτεται το στρατολογικό γραφείο μαζί του. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν αργότερα ότι ο άνδρας, εφεδρικός αξιωματικός, δεν διέθετε έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό και τον κατεύθυναν σε άλλο σημείο για να διευθετήσει το θέμα.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Le Parisien

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας φτάνουν παντού-κάλυψη υγειονομικών αναγκών των πολιτών σε όλη τη χώρα

Πέντε επενδυτικές προτάσεις για το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης-έργο 350 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ

Έρχονται 4 δώρα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους τον Δεκέμβριο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΣΔΙΤ: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης – Όλα όσα είπαν Παπαθ...

Τι σημαίνει η φράση «εκ των ενόντων» και από πού προέρχεται

Το «σπιν» επηρεάζει τη δομή του κρυστάλλου του στερεού οξυγόνου υπό ακραία μαγνητικά πεδία, σύμφωνα με νέα μελέτη
περισσότερα
13:33 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο – σοκ από τροχαίο: Αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατρακύλησε σε σκαλοπάτια – Από «θαύμα» σώθηκε ο οδηγός

Ένα τροχαίο που μοιάζει να βγήκε από ταινία δράσης συνέβη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν έν...
13:27 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Η ειρηνευτική διαδικασία έχει βαλτώσει, λέει το Κρεμλίνο – Προετοιμάζεται επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατό, ό...
13:20 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Crypto-εκατομμυριούχος σκοτώθηκε σε τροχαίο – Η Λαμποργκίνι του ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένας 36χρονος Ρώσος εκατομμυριούχος, μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων, σκοτώθηκε σε τροχαίο ότα...
13:14 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς ρεύμα έπειτα από ρωσικές επιθέσεις – Ολόκληρες περιοχές βυθίστηκαν στο σκοτάδι

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία είναι αντιμέτωποι σήμερα με διακοπές ρεύματος έπειτα από ρω...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα