Σκάνδαλο στο BBC: Στο μάτι του κυκλώνα μετά τις παραιτήσεις – Πώς παρουσίασε σε βίντεο παραποιημένη την ομιλία του Τραμπ

Η Ουάσινγκτον και το Λονδίνο παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό BBC, μετά την παραίτηση του γενικού διευθυντή, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, εξαιτίας ενός παραποιημένου βίντεο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των «διεφθαρμένων» δημοσιογράφων του BBC, χαρακτηρίζοντας τον Ντέιβι και τους δημοσιογράφους του δικτύου «πολύ ανέντιμους» και τονίζοντας ότι η παραποίηση του λόγου του στις 6 Ιανουαρίου 2021 αποτελούσε «τρομερό πλήγμα για τη δημοκρατία».

Στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε: «Οι κορυφαίοι του BBC, συμπεριλαμβανομένου του Τιμ Ντέιβι, το αφεντικό, όλοι παραιτούνται/απολύονται, γιατί πιάστηκαν να “παραποιούν” τον πολύ καλό μου (τέλειο!) λόγο της 6ης Ιανουαρίου. Αυτοί είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι που προσπάθησαν να επηρεάσουν τις προεδρικές εκλογές. Επιπλέον, προέρχονται από μια ξένη χώρα, που πολλοί θεωρούν τον Νο1 σύμμαχό μας. Τι τρομερό πλήγμα για τη Δημοκρατία!»

Ο Ντέιβι παραδέχθηκε ότι «έγιναν λάθη» και πρόσθεσε: «Πρέπει να αναλάβω την απόλυτη ευθύνη».

Η Τέρνες δήλωσε ότι «το μπαλάκι σταματά σε εμένα» και ότι η επεξεργασία του βίντεο στο ντοκιμαντέρ του BBC Panorama, «Trump: A Second Chance?», προκάλεσε «ζημιά» στο βρετανικό δίκτυο, αρνούμενη όμως ότι ο οργανισμός είναι θεσμικά μεροληπτικός.

Το παραποιημένο βίντεο του BBC

Στοιχεία που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Telegraph δείχνουν ότι το BBC παραποίησε λόγο του Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον να ενθαρρύνει τη βίαιη εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που είδε η βρετανική εφημερίδα, ένα επεισόδιο του προγράμματος Panorama, που προβλήθηκε μια εβδομάδα πριν τις αμερικανικές εκλογές, «παραπλάνησε πλήρως» τους θεατές, δείχνοντας τον να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα περπατήσει μαζί τους προς το Καπιτώλιο για να «παλέψουν σαν δαίμονες», ενώ στην πραγματικότητα είπε ότι θα περπατήσει μαζί τους «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά».

Το «παραποιημένο» υλικό επισημάνθηκε σε μια αναφορά 19 σελίδων για μεροληψία του BBC, που συντάχθηκε από πρόσφατο μέλος της επιτροπής προτύπων του οργανισμού. Ο φάκελος ανέφερε ότι το πρόγραμμα έκανε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να «πει» πράγματα που δεν είπε ποτέ, συνδέοντας πλάνα από την αρχή του λόγου του με δηλώσεις που έκανε σχεδόν μια ώρα αργότερα.

Επισημαίνονταν επίσης ότι ανώτατα στελέχη και ο πρόεδρος του BBC αγνόησαν και απέρριψαν μια σειρά σοβαρών παραπόνων που είχαν εγερθεί από τον ίδιο τον ελεγκτικό φορέα προτύπων της εταιρείας.

Το υπόμνημα του Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην συμβούλου προτύπων του BBC, κυκλοφόρησε μεταξύ ανώτερων διευθυντικών στελεχών, τα οποία «αρνήθηκαν να αποδεχτούν ότι υπήρξε παραβίαση προτύπων».

Ο Πρέσκοτ προειδοποίησε τον πρόεδρο του BBC, Σαμίρ Σαχ, για το «πολύ, πολύ επικίνδυνο προηγούμενο» που δημιουργούσε το Panorama, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση. Η ύπαρξη του φακέλου και το περιεχόμενό του αποκαλύφθηκαν από την Telegraph την περασμένη εβδομάδα, πυροδοτώντας εκκλήσεις από ανώτερους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, για παραίτηση του Τιμ Ντέιβι.

Αντιδράσεις

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε το BBC για «σκόπιμη ανεντιμότητα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μηχανή προπαγάνδας της Αριστεράς».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι «το BBC πεθαίνει επειδή είναι αντι-Τραμπ», ενώ παλαιότερα είχε πει πως το BBC μεταδίδει «100% ψεύτικες ειδήσεις που δεν αξίζουν πια χρόνο στις οθόνες των ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο Σαμίρ Σαχ χαρακτήρισε την παραίτηση «μια θλιβερή ημέρα», ενώ ο Νάιτζελ Φάρατζ τόνισε ότι οι παραιτήσεις «πρέπει να είναι η αρχή μιας ριζικής αλλαγής».

Η ηγεσία του BBC καλείται πλέον να εφαρμόσει «γνήσια μεταρρύθμιση της κουλτούρας του οργανισμού, από πάνω προς τα κάτω», όπως δήλωσε η βουλευτής των Συντηρητικών και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κέμι Μπάντενοχ, ενώ ο υφυπουργός Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τζέιμς Κλέβερλι, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα του BBC είναι «η αποτυχία να αναγνωρίσει τη δική του μεροληψία».

Οι παραιτήσεις κλείνουν την 20ετή καριέρα του Τιμ Ντέιβι στο BBC, το οποίο είχε αντιμετωπίσει διάφορες σημαντικές κρίσεις, όπως η δίωξη του παρουσιαστή Χιου Έντουαρντς για κατοχή ακατάλληλων εικόνων και η κάλυψη της συναυλίας των Kneecap στο Glastonbury.