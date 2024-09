Βρετανία: Έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή στον πρώην παρουσιαστή του BBC για την κατοχή «απρεπών εικόνων» ανηλίκων – Έντονες αντιδράσεις

Με έξι μήνες φυλάκιση τιμωρήθηκε ο πρώην παρουσιαστής του BBC, Χιου Έντουαντς, που αντιμετώπιζε κατηγορίες κατοχή «απρεπών εικόνων» ανηλίκων στο κινητό του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η απόφαση του δικαστηρίου, που έχει 2ετή ανασταλτικό χαρακτήρα, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (16/9).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τις φωτογραφίες έστελνε παιδόφιλος, με το οποίο ο Έντουαρντς φαίνεται να διατηρούσε σχέση. Η υπεράσπιση του 66χρονου Έντουαρντς ήταν ένα μήνυμα που είχε στείλει λέγοντας του να μην του στέλνει φωτογραφίες ανήλικων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το δικαστήριο επέβαλε στον Έντουαρντς υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος σεξουαλικής αποκατάστασης.

So #HuwEdwards gets to be a free man after paying for child pornography.

Post your disagreement about illegal migration on social media and it’s three years inside.

Go figure.pic.twitter.com/vAUXCjV9Bv

— Paz49 (@BritisherPaz49) September 16, 2024