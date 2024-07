Βρετανία: Ένοχος για κατηγορίες περί παιδικής πορνογραφίας δήλωσε o πρώην παρουσιαστής του BBC, Χιου Έντουαρντς

Ο πρώην παρουσιαστής του BBC Χιου Έντουαρντς, παραδέχτηκε ότι μοιράστηκε 41 άσεμνες εικόνες παιδιών στο WhatsApp, με κάποιες από αυτές να κατατάσσονται στη χειρότερη κατηγορία. Τα αδικήματα συνέβησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και Απριλίου 2022.

Από τις 41 εικόνες, 7 εμπίπτουν στην κατηγορία Α, την πιο σοβαρή ταξινόμηση. Δώδεκα κατατάσσονται στην κατηγορία Β και οι υπόλοιπες 19 στην κατηγορία Γ. Οι εικόνες αυτές κοινοποιήθηκαν στο WhatsApp.

Ο Έντουαρντς, 62 ετών, έφτασε στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ σήμερα το πρωί, όπου, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκε σκυθρωπός και εθεάθη να παίζει με τη βέρα του. Αυτό έρχεται μετά το δημοσίευμα της The Sun που αναφέρει τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Βίκι Φλιντ, χθες.

Huw Edwards runs chaotic media gauntlet to court with police escort. Footage of BBC news presenter Huw Edwards arriving at Westminster Magistrates Court in London this morning with a police escort (July 31) #London #HuwEdwards pic.twitter.com/p0KJ57WdEu

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 31, 2024