Βρετανία: Για παιδική πορνογραφία κατηγορείται πρώην παρουσιαστής ειδήσεων του BBC

Ο καλύτερα αμειβόμενος παρουσιαστής ειδήσεων του BBC, Χιου Έντουαρντς διακινούσε «άσεμνες» φωτογραφίες παιδιών μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

Τα αδικήματα που τον βαραίνουν φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 2020 και 2022, σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία,. Ο παρουσιαστής συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον περασμένο μήνα, μετά από εξουσιοδότηση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, όπως αποκάλυψε η αστυνομία τη Δευτέρα, ενώ αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη, 31 Ιουλίου.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Ο Χιου Έντουαρντς, 62 ετών, από το Southwark του Λονδίνου, κατηγορείται με τρεις κατηγορίες για την παραγωγή άσεμνων εικόνων παιδιών μετά από έρευνα της Met Police».

«Υπενθυμίζεται έντονα στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό ότι πρόκειται για μια ενεργή υπόθεση. Δεν πρέπει να δημοσιεύεται τίποτα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που θα μπορούσε να επηρεάσει μελλοντικές δικαστικές διαδικασίες».

Η είδηση αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα The Sun.

Ο Χιου Έντουαρντς αποχώρησε από το BBC τον Απρίλιο. Προηγουμένως ήταν ο πιο προβεβλημένος και καλύτερα αμειβόμενος παρουσιαστής ειδήσεων του βρετανικού Μέσου, ένας από τους κύριους παρουσιαστές της εκπομπής «Ten O’Clock News» του BBC One, και συχνά επιλέγονταν για την κάλυψη μεγάλων εθνικών γεγονότων.

