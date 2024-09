ΠΑΟΚ: Και επίσημα στον Δικέφαλο ο Ντέγιαν Λόβρεν – Θα φοράει τα ασπρόμαυρα μέχρι το 2026 – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέγιαν Λόβρεν μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Ο κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο (14/9) και είναι η τελευταία προσθήκη του ΠΑΟΚ για το φετινό μεταγραφικό καλοκαίρι.

Η συμφωνία με τον πολύπειρο Κροάτη στόπερ επετεύχθη πριν λίγες μέρες και ο πρώην παίκτης των Λίβερπουλ, Λιόν, Ζενίτ και Σαουθάμτπον ήρθε στον «Δικέφαλο του Βορρά», προκειμένου να αποτελέσει μία ποιοτική λύση στο κέντρο της άμυνας.

Ready for the next challenge! @PAOK_FC

⚫️⚪️ pic.twitter.com/LMsp9SLGL8

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) September 16, 2024