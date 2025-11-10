Λούβρο: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του μυστηριώδη «ντετέκτιβ» έξω από το μουσείο – «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ»

Λούβρο: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του μυστηριώδη «ντετέκτιβ» έξω από το μουσείο – «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ»
Φωτογραφία: AP

Η γοητευτική «μυστηριώδης» φιγούρα που είχε τραβήξει την προσοχή έξω από το Μουσείο του Λούβρου, μετά την πρόσφατη θεαματική ληστεία, τελικά αποκαλύφθηκε.

Πρόκειται για έναν 15χρονο έφηβο, ο οποίος είχε «μεταμφιεστεί» σε ντετέκτιβ φορώντας καπέλο fedora, δημιουργώντας ένα viral μυστήριο σε όλο τον κόσμο, για την ταυτότητά του.

Ο Pedro Elias Garzon Delvaux είχε προκαλέσει φρενίτιδα όταν φωτογραφήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, φορώντας το fedora καπέλο του, ένα κομψό γιλέκο και γραβάτα, κρατώντας μια ομπρέλα με ξύλινη λαβή και ένα βλέμμα που έμοιαζε να τα ξέρει όλα, ενώ στεκόταν δίπλα σε αστυνομικούς που φρουρούσαν την είσοδο του διάσημου μουσείου στο Παρίσι, λίγο μετά τη ληστεία.

Φωτογραφία: AP

«Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη στο Associated Press. «Με αυτή τη φωτογραφία υπήρχε ένα μυστήριο, οπότε έπρεπε να διαρκέσει».

Ο Delvaux υποστήριξε ότι απλώς επισκεπτόταν το μουσείο με τους γονείς του και δεν γνώριζε καν ότι είχε γίνει ληστεία όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία από τον Γάλλο φωτογράφο του AP, Thibault Camus.

Πηγή: Instagram / @mr_pedroelias_

Φαν του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, ο Delvaux δήλωσε ότι συχνά πηγαίνει στο σχολείο του φορώντας ρούχα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1940.

Πηγή: Instagram / @mr_pedroelias_

«Φοράω το καπέλο fedora μόνο τα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές και στις επισκέψεις σε μουσεία», είπε.

Τέσσερις ημέρες αφότου η φωτογραφία έγινε viral, ένας φίλος του έστειλε μήνυμα ρωτώντας αν είναι ο «νέος αγαπημένος ντετέκτιβ» του κόσμου.

«Οι άνθρωποι έλεγαν, “Έγινες σταρ”» δήλωσε ο Delvaux. «Έμεινα άναυδος που μόνο με μία φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral μέσα σε λίγες ημέρες».

Πηγή: Instagram / @mr_pedroelias_

Αρχικά, ο 15χρονος κράτησε τους λογαριασμούς του στα social media ιδιωτικούς για να αποφύγει ανεπιθύμητη προσοχή. Πολλοί στο διαδίκτυο υπέθεσαν ότι η φωτογραφία ίσως ήταν ψηφιακά επεξεργασμένη. Έπειτα από μερικές ημέρες, ο Delvaux έκανε τους λογαριασμούς του δημόσιους και μπήκε στο προσκήνιο.

«Μετά ήρθαν οι δημοσιογράφοι και τους είπα την ηλικία μου. Έμειναν εξαιρετικά έκπληκτοι», είπε. Στο Instagram του, ο Delvaux γράφει ότι είναι διαθέσιμος για μελλοντικές συνεργασίες δημοσίων σχέσεων.

Πηγή: Instagram / @mr_pedroelias_

