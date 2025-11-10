«Βίασε την αδελφή μου όταν ήταν 15 ετών»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δίκη του σκηνοθέτη που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις

Με συγκλονιστικές καταθέσεις από μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη του σκηνοθέτη και δασκάλου υποκριτικής, ο οποίος κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού που φέρεται ότι διέπραξε το 2012 και το 2013.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, το ένα από τα δύο φερόμενα ως θύματα ήταν τότε μόλις 15 ετών. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία στην τελευταία δικάσιμο, την περασμένη Δευτέρα, του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου και της συζύγου του, ηθοποιού Αριάν Λαμπέντ, που έχουν φιλική σχέση με την οικογένεια μιας καταγγέλλουσας.

Καθηλωτική ήταν στην κατάθεσή της η αδελφή του ενός φερόμενου ως θύματος, η οποία είναι ηθοποιός με διεθνή καριέρα, ενώ στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο. Οπως είπε, ο 44χρονος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη τους και κακοποίησε σεξουαλικά την αδελφή της, όταν ήταν ανήλικη.

«Το 2015, η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι είχε βιαστεί από τον κατηγορούμενο, μετά τον χωρισμό μας. Ηταν ένας άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας, έμπαινε στο σπίτι μας. Οταν του τηλεφώνησα και τον ρώτησα τι έκανε στην αδελφή μου, απάντησε, “μου αρέσει το σώμα της, με ξέρεις, πώς κάνεις έτσι;”, χωρίς να μου το αρνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας. Επίσης, τον περιέγραψε ως χειριστικό, εξουσιομανή, που ικανοποιούσε τις διαστροφικές του ορέξεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της θεατρικής πρόβας, όπως είπε. «Εμένα με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να λέω τον θεατρικό μου μονόλογο. Ημασταν σύντροφοι. Με έκανε να νιώθω ότι εγώ φταίω και ότι το έχω προκαλέσει. Στις άλλες μαθήτριες έλεγε να βγάλουν το σουτιέν τους και να πάνε στο μπαλκόνι ή στην ντουζιέρα και να πουν τον μονόλογο».

Στο δικαστήριο αναγνώστηκαν μηνύματα που έστειλε η μάρτυρας στον 44χρονο, στα οποία τον αποκαλούσε «αστέρι» και «αγάπη μου». Η πλευρά των συνηγόρων του κατηγορουμένου ρώτησε τη μάρτυρα πώς γίνεται να τον καταγγέλλει για μια τόσο σοβαρή πράξη και να του μιλούσε τόσο τρυφερά και εκείνη απάντησε: «Ετσι μιλάς σε μια σχέση». Αξίζει να σημειωθεί ότι η μάρτυρας έχει επίσης καταγγείλει τον 44χρονο για βιασμό, ωστόσο η δική της υπόθεση μπήκε στο αρχείο.

«Εκλαιγα και εκείνος γελούσε»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η μητέρα των δύο γυναικών. Οπως είπε, ο κατηγορούμενος ξεκίνησε δεσμό με τη μεγαλύτερη κόρη της, όταν εκείνη ήταν 15 ετών, κάτι που αρχικά προβλημάτισε την οικογένεια, όμως στη συνέχεια τον αντιμετώπισαν ως μεγάλο αδελφό και προστάτη της μικρότερης αδελφής. Το κορίτσι είχε καταθέσει με κάθε λεπτομέρεια στην ανακρίτρια τη σεξουαλική κακοποίηση που καταγγέλλει ότι υπέστη από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη. «Με ρωτούσε αν έχω αγόρι και αν έχω φιλήσει ποτέ κάποιο. Του απάντησα όχι, καθώς ήμουν μικρή. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου και του το έδωσα. Το είπα στην αδελφή μου και εκείνη χάρηκε που ήθελε να με γνωρίσει, διότι είχα πρόβλημα στην επικοινωνία με τους ανθρώπους και δυσκολευόμουν να μιλήσω. Πήγα μόνη μου να τον βρω. Εκλαιγα και φώναζα και εκείνος γελούσε».

Στην Ευελπίδων ο Λάνθιμος

Κατά τη διάρκεια της δίκης, την περασμένη Δευτέρα, στις πίσω σειρές της αίθουσας καθόταν και παρακολουθούσε ο διεθνούς φήμης Ελληνας σκηνοθέτης Γ. Λάνθιμος. Ηταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στην εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία άρχισε τον Οκτώβριο. «Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τις γυναίκες, τις φίλες και τις συνεργάτιδες που περνούν μια δύσκολη στιγμή και έχουν καταγγείλει κάποιον», είναι το μήνυμα που έστειλε κατά την έξοδό του.

Η σύζυγος του Γ. Λάνθιμου βρέθηκε για τρίτη φορά στην Ευελπίδων, ωστόσο, όπως και τις προηγούμενες, παρέμεινε εκτός της αίθουσας, όπως επιβάλλει ο νόμος για τους μάρτυρες. Η Αρ. Λαμπέντ θα καταθέσει σε μια από τις επόμενες δικάσιμους, καθώς γνώριζε τις καταγγελίες από τη φερόμενη ως θύμα και την αδελφή της, με την οποία είναι φίλες και έχουν συνεργαστεί επαγγελματικά. Της είχε εξομολογηθεί τα όσα είχε βιώσει η ίδια, αλλά και η ανήλικη αδελφή της, στα χέρια του καταγγελλόμενου κακοποιητή ηθοποιού και σκηνοθέτη. Η δεύτερη καταγγέλλουσα είναι μια μαθήτρια υποκριτικής. Μόλις ολοκληρώθηκε η δικάσιμος, ο Γ. Λάνθιμος φόρεσε το καπέλο του και τα γυαλιά ηλίου και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του αποχώρησε διακριτικά από τα δικαστήρια της πρώην Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 Νοεμβρίου.