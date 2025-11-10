«Κολλημένοι» στην κίνηση οι οδηγοί στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας

«Κολλημένοι» στην κίνηση είναι για ακόμη ένα πρωινό οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό