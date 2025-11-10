«Κολλημένοι» στην κίνηση οι οδηγοί στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας

Enikos Newsroom

κοινωνία

«Κολλημένοι» στην κίνηση οι οδηγοί στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας

«Κολλημένοι» στην κίνηση είναι για ακόμη ένα πρωινό οι οδηγοί που κινούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά και σε άλλους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται από το ύψος του Αιγάλεω μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου.

Προβλήματα υπάρχουν και στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και σε κεντρικότερα τμήματα της πρωτεύουσας, όπου η κίνηση είναι αυξημένη κυρίως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

08:56 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κώστας Σαμαράς: «Σήμερα θα σου έλεγα πόσο σε λατρεύω, μου λείπεις» – Η συγκινητική ανάρτηση για την αδελφή του, Λένα

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του, Λένα με αφ...
08:42 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

«Έσβησαν τα ίχνη της δολοφονίας»: Οι καταγγελίες της οικογένειας του Βαλυράκη για τους λιμενικούς που κατηγορούνται

Συγκλονιστική ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη που εκδικάζεται στο Μικτό Ορκ...
08:36 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

«Βίασε την αδελφή μου όταν ήταν 15 ετών»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στη δίκη του σκηνοθέτη που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις

Με συγκλονιστικές καταθέσεις από μάρτυρες κατηγορίας συνεχίζεται η δίκη του σκηνοθέτη και δασκ...
08:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Υπό τη σκιά της αστυνομίας τα Βορίζια: Σήμερα οι απολογίες των δύο Καργάκηδων – Ανοίγουν τα σχολεία

Υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδ...
