ΗΠΑ: Ένα βήμα πιο κοντά στο τέλος του shutdown – Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης»

Η Ουάσιγκτον κάνει ένα βήμα προς την κανονικότητα, καθώς η Γερουσία των ΗΠΑ άνοιξε την Κυριακή τον δρόμο για τον τερματισμό του παρατεταμένου «λουκέτου» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown), που έχει φτάσει πλέον τις 40 ημέρες και έχει παραλύσει κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες.

Σε ψηφοφορία, οι γερουσιαστές προώθησαν νομοσχέδιο που είχε εγκρίνει ήδη η Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο θα τροποποιηθεί ώστε να χρηματοδοτεί την κυβέρνηση έως τις 30 Ιανουαρίου, ενώ θα περιλαμβάνει και ένα πακέτο τριών προϋπολογισμών για ολόκληρο το έτος.

Η πρόταση εγκρίθηκε με ψήφους 60 υπέρ και 40 κατά – το όριο που απαιτείται για να προχωρήσει η ψηφοφορία.

«Φαίνεται πως πλησιάζουμε πολύ στο τέλος της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν από την ψηφοφορία.

Αν το τροποποιημένο νομοσχέδιο εγκριθεί τελικά από τη Γερουσία, θα χρειαστεί εκ νέου ψήφιση από τη Βουλή και έπειτα θα σταλεί στον πρόεδρο Τραμπ για υπογραφή – διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες.

Συμφωνία Ρεπουμπλικανών – Δημοκρατικών

Η συμφωνία προέκυψε ύστερα από συνεννόηση Ρεπουμπλικανών με μια μικρή ομάδα Δημοκρατικών που διαφοροποιήθηκαν από την ηγεσία τους.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Ρεπουμπλικανοί δεσμεύτηκαν να φέρουν προς ψήφιση τον Δεκέμβριο την παράταση των επιδοτήσεων του προγράμματος Affordable Care Act (ACA), οι οποίες βοηθούν χαμηλόμισθους Αμερικανούς να πληρώνουν την ιδιωτική τους ασφάλιση και λήγουν στο τέλος του έτους – ένα ζήτημα-προτεραιότητα για τους Δημοκρατικούς στη διαμάχη για τη χρηματοδότηση.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να απολύσουν εργαζόμενους έως τις 30 Ιανουαρίου, εξέλιξη που θεωρείται νίκη για τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων και τους συμμάχους τους, καθώς «παγώνει» την εκστρατεία του Τραμπ για τη μείωση του ομοσπονδιακού προσωπικού.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 2,2 εκατομμύρια πολιτικοί υπάλληλοι εργάζονταν στην αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ενώ τουλάχιστον 300.000 αναμένεται να αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει καταβολή αναδρομικών μισθών για όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, πρακτόρων της Συνοριοφυλακής και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Όταν η Γερουσία συνέλθει εκ νέου σήμερα, Δευτέρα, οι Ρεπουμπλικανοί ηγέτες θα επιδιώξουν μια δικομματική συμφωνία ώστε να παρακαμφθούν οι κοινοβουλευτικοί κανόνες και να επισπευσθεί η διαδικασία.

Διαφορετικά, η ψηφοφορία για την τελική έγκριση θα μπορούσε να καθυστερήσει έως το επόμενο Σαββατοκύριακο. «Ήταν μια καλή ψηφοφορία απόψε», δήλωσε ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θιουν. «Ελπίζουμε ότι αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να προγραμματίσουμε τις επόμενες ψηφοφορίες. Φυσικά, αυτό θα απαιτήσει συνεργασία και συναίνεση».

Τη λύση στο αδιέξοδο έδωσε μια ομάδα τριών πρώην κυβερνητών -οι Δημοκρατικές γερουσιάστριες Τζιν Σαχίν και Μάγκι Χάσαν από το Νιου Χάμσαϊρ και ο ανεξάρτητος Άνγκους Κινγκ από το Μέιν-, οι οποίοι συμφώνησαν να προωθήσουν τρεις δικομματικούς ετήσιους προϋπολογισμούς και να παρατείνουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τα τέλη Ιανουαρίου, με αντάλλαγμα την προαναφερθείσα ψηφοφορία για την υγειονομική ασφάλιση τον Δεκέμβριο.

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θιουν, ενέκρινε αμέσως τη συμφωνία και κάλεσε σε ψηφοφορία, τονίζοντας πως «η ώρα για δράση είναι τώρα».

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ψήφισε κατά του μέτρου, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε μέλη του κόμματός του. Ύστερα από δίωρη συνεδρίαση των Δημοκρατικών, ο Σούμερ δήλωσε πως δεν μπορούσε «με καλή πίστη» να στηρίξει τη συμφωνία. Όπως είπε, οι Δημοκρατικοί «σήμαναν συναγερμό» για την υγειονομική περίθαλψη και «δεν θα εγκαταλείψουμε τη μάχη».

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ χαρακτήρισε την απόφαση εγκατάλειψης της μάχης «φρικτό λάθος».

«Ο γερουσιαστής Σούμερ δεν είναι πλέον αποτελεσματικός και πρέπει να αντικατασταθεί», έγραψε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα στο Χ. «Αν δεν μπορείς να ηγηθείς της μάχης για να αποτρέψεις την εκτίναξη των ασφαλιστικών εισφορών των Αμερικανών, τότε για ποιο πράγμα θα παλέψεις;»

Senator Schumer is no longer effective and should be replaced. If you can’t lead the fight to stop healthcare premiums from skyrocketing for Americans, what will you fight for? — Ro Khanna (@RoKhanna) November 10, 2025

Shutdown

Η Κυριακή σήμανε την 40ή ημέρα της παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που έχει αφήσει εκτός εργασίας χιλιάδες υπαλλήλους, έχει επηρεάσει τα ομοσπονδιακά προγράμματα σίτισης, τη διαχείριση των εθνικών πάρκων και τα αεροπορικά ταξίδια, ενώ οι ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις μετακινήσεις της πολυάσχολης περιόδου των Ευχαριστιών, στα τέλη Νοεμβρίου.

«Οι θερμοκρασίες πέφτουν, η ατμοσφαιρική πίεση αυξάνεται έξω και ξαφνικά φαίνεται πως τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους», σχολίασε με χιούμορ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τόμ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα, εξηγώντας ότι οι αυξανόμενες επιπτώσεις του shutdown ανάγκασαν τη Γερουσία να κινηθεί προς έναν συμβιβασμό.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, προειδοποίησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Face the Nation» του CBS ότι αν το «λουκέτο» παραταθεί, η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να γίνει αρνητική το τέταρτο τρίμηνο, ειδικά αν οι πτήσεις δεν επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα έως την Ημέρα των Ευχαριστιών, που φέτος πέφτει στις 27 Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή την πρόθεσή του να αντικαταστήσει τις επιδοτήσεις των αγορών ασφάλισης υγείας του ACA με απευθείας πληρωμές προς τους πολίτες. Οι επιδοτήσεις αυτές, που βοήθησαν να διπλασιαστεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα σε 24 εκατομμύρια εγγεγραμμένους από το 2021, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης.

Οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν πρόθυμοι να εξετάσουν το θέμα μόνο αφότου αποκατασταθεί η χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, κατηγόρησε τις επιδοτήσεις του ACA ως «δώρο για τις εταιρείες ασφάλισης υγείας και καταστροφή για τον αμερικανικό λαό», ζητώντας τα χρήματα να δίνονται «απευθείας στους πολίτες ώστε να αγοράζουν μόνοι τους την ασφάλειά τους».

«Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τα δύο κόμματα για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μόλις ανοίξει ξανά η κυβέρνηση», έγραψε.