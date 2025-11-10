Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία και τα διακινούσε – «Τα αποδέχτηκε όλα»

«Τα αποδέχτηκε όλα» αναφέρει ο διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών, Γιάννης Καρυδάκος, για τον 46χρονο ρασοφόρο, που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών», ο οποίος πίσω από τα ράσα, ήταν μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών, ακόμη και μέσα στην εκκλησία.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, ο 46χρονος αποθήκευε και έκρυβε τα ναρκωτικά σε αυτοσχέδιο ναό πρώην, αποθήκη του ΟΣΕ, ενώ εκμεταλλευόμενος το όνομα του Αγίου – Προστάτη των καρκινοπαθών αποσπούσε δωρεές και φιλανθρωπίες επί πέντε χρόνια. Ο ίδιος, είναι ανάμεσα στους οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη σε Ρόδο και Αττική.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 46χρονος συνελήφθη μέσα στον χώρο λατρείας στην οδό Λιοσίων, το πρωί της Παρασκευής ύστερα από επιχείρηση κλιμακίου της Δίωξης Ναρκωτικών. Σε χρηματοκιβώτιο εντός του χώρου λατρείας, όπου έκρυβε σε προγενέστερο χρόνο ναρκωτικά, οι αστυνομικοί βρήκαν μόνο χάπια.

Όταν ο 46χρονος οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, φέρεται να ομολόγησε ότι αποθήκευε κοκαΐνη και χασίς εντός του χώρου λατρείας και στη συνέχεια τα διακινούσε σε χρήστες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ισχυρίστηκε ότι έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών, που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος, ενώ ανέφερε πως κέρδιζε και αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Ο διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών, που μίλησε στο Star, περιγράφει τον ρόλο του στην υπόθεση που δεν ταιριάζει με τα ράσα που φορούσε.

«Κρατούσε κάποια στιγμή ναρκωτικά και μέσα στην εκκλησία και διακινούσε κατ’ εντολή των εγκεφάλων ναρκωτικά έξω από τον χώρο της εκκλησίας. Υπάρχουν συνομιλίες από τις οποίες προκύπτει εντολή ξεκάθαρη από τους Αλβανούς να βγει από τον χώρο της εκκλησίας σε παρακείμενο στενό για να δώσει ναρκωτικά σε κάποιον πελάτη», λέει ο Γιάννης Καρυδάκος, διοικητής της δίωξης ναρκωτικών.

«Τα αποδέχτηκε όλα. Είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να το κάνει, αλλά στη συνέχεια το αποδέχτηκε», πρόσθεσε ο κ. Καρυδάκος.

Ο δεύτερος ιερέας του κυκλώματος και η βαλίτσα με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Μέσα σε βαλίτσες, τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων μετέφεραν ναρκωτικά. Ο δεύτερος ιερέας που συνελήφθη είχε στείλει μία βαλίτσα με πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης στη Ρόδο. Μόλις την έπιασε στα χέρια του, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

«Οι ιερείς αυτοί, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους και το ότι είναι δύσκολο να πάει στο μυαλό ενός αστυνομικού ότι ένας ιερέας κάνει διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιούσαν αυτή την κάλυψη για να μεταφέρουν ποσότητες ναρκωτικών ανά την Ελλάδα».

Ο ιερέας που έγινε παράνομος διακινητής μεταναστών

Ο τρίτος ιερέας συνελήφθη στον Έβρο να μεταφέρει παράνομους μετανάστες με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο και μετά την απολογία του στον ανακριτή προφυλακίστηκε.

Την Τρίτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή και το ζευγάρι των Αλβανών που έχουν αρχηγικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 9 κιλά κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας αλλά και μία συσκευή παρεμβολής σήματος κινητής τηλεφωνίας.

«Πήγαινε εσύ και κάνε την δουλειά σου»

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI παρακολουθούσαν εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες τα μέλη του κυκλώματος και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική.

Αρχηγός: Τον βρήκες;

Ιερέας: Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

Αρχηγός: Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

Ιερέας: Ναι

Αρχηγός: Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι.

Ιερέας: Εντάξει

Αρχηγός: Άστο ανοιχτό για να μου πεις οκ.

Ιερέας: Περίμενε ναι

Αρχηγός: Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τις ναρκωτικές ουσίες και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αρχηγός: Βλέπεις;

Ιερέας: Ναι ένα γκρι

Αρχηγός: Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Από την πλευρά της, όπως μεταδόθηκε, η 52χρονη αρχηγός ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών ότι τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς.

Ο τιμοκατάλογος και οι κωδικές ονομασίες

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν έναντι 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης έναντι 2.500 ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να μην γίνονται αντιληπτοί. «Κεράκι» έλεγαν την κοκαΐνη, «καφεδάκι», «χασίς» και «φανουρόπιτα», την ακατέργαστη κάνναβη.