Γιούρκας Σεϊταρίδης – Μάιρα Παπαϊωάννου: Τέλος στον γάμο τους

Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει ο Γιούρκας Σεϊταρίδης και η Μάιρα Παπαϊωάννου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 σε μια κλειστή τελετή, αλλά πριν από πέντε μήνες, αποφάσισαν από κοινού να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και η κόρη του Πανουργιά Παπαϊωάννου, δημάρχου Λαμιέων και πρώην προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας της Λαμίας, απέκτησαν το 2023 την κόρη τους, Θάλεια, για χάρη της οποίας διατηρούν μια καλή σχέση.

Και οι δύο προτάσσουν την ιδιότητά τους ως γονέων και φροντίζουν για την ομαλή μετάβαση της κόρης τους στη νέα πραγματικότητα. Βρίσκονται συνέχεια κοντά της, κάτι που φαίνεται και από το προφίλ του πρώην ποδοσφαιριστή στα social media, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αναρτήσεών του αφορά τη μοναχοκόρη του.

Αν και με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ο Γ. Σεϊταρίδης δεν επέστρεψε στη γενέτειρά του μετά τον χωρισμό και ένας από τους λόγους αυτής της απόφασης ήταν η Θάλεια.

Φέτος γιόρτασε τα γενέθλιά του σβήνοντας τα κεριά στην τούρτα μαζί με την κόρη του, ενώ ανήρτησε μια κοινή φωτογραφία τους στο Instagram, γράφοντας: «Oταν έχω εσένα, έχω τα πάντα». Αν και ελεύθεροι πλέον, οι δύο πρώην σύζυγοι δεν έχουν γυρίσει σελίδα στην προσωπική τους ζωή μέσα από κάποια νέα σχέση. Επιλέγουν το παιδί τους να μονοπωλεί το ενδιαφέρον τους.

Ο Γ. Σεϊταρίδης από τον περασμένο Ιούλιο επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, αλλά όχι ως παίκτης. Ο πρώην ποδοσφαιριστής εντάχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου ως προπονητής, αφού έχει πολλά να μεταδώσει μέσα από την εμπειρία του.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο κέντρο της Αθήνας, καθώς διατηρεί ένα εστιατόριο στο Μοναστηράκι. Αγαπά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τρέχει με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, ενώ υπήρξε δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Αθηναίων επί δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη, διατελώντας υπεύθυνος στον τομέα του Αθλητισμού.

Εβαλε υποψηφιότητα μάλιστα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2023 με τη Νέα Δημοκρατία στον τόπο καταγωγής του, στην εκλογική περιφέρεια του νομού Ιωαννίνων, ωστόσο δεν κατάφερε να εκλεγεί.