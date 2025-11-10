Οι αθλητικές μεταδόσεις 10/11/2025

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/11/2025):

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς – Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι – Τέιλορ Φριτζ Nitto ATP Finals 2025

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 χάντμπολ γυναικών

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο – Νίκη Βόλου Elite League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier

21:30 Novasports Start Μπούργκος – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλτεναμ – Νοτς Κάουντι EFL League Two

08:00 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

07:03 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

05:48 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

05:43 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

