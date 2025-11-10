Ρωσία: Στο Κάιρο ο Σεργκέι Σοϊγκού για συνομιλίες σχετικά με τη ρωσο-αιγυπτιακή στρατιωτική συνεργασία

Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, έφθασε χθες, Κυριακή, επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, για συνομιλίες με την κυβέρνηση στο Κάιρο, ιδίως όσον αφορά τη διμερή στρατιωτική συνεργασία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πέρα από τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο κ. Σοϊγκού αναμένεται να συναντηθεί με τον σύμβουλό του για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και κορυφαία στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ζητήματα προτεραιότητας» είναι η εφαρμογή «συμφωνιών συναφθεισών στο κορυφαίο επίπεδο», ιδίως στο πεδίο «της στρατιωτικής και στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Ο κ. Σοϊγκού, σύμμαχος και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, πρώην υπουργός Άμυνας που επέβλεψε κατά μεγάλο μέρος τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει απαράτσικ με αξιοσημείωτη ισχύ στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στη Μόσχα, καθώς και φωνή-κλειδί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κρεμλίνου.

Παρότι όχι στον βαθμό της περιόδου της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία και η Αίγυπτος διατηρούν στενές σχέσεις σε κάποιους τομείς, ιδίως της στρατιωτικής συνεργασίας, της ενέργειας και των σιτηρών. Γενικά, το Κάιρο φροντίζει να τηρεί λεπτές ισορροπίες, καθώς έχει ταυτόχρονα στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και τις μοναρχίες του Κόλπου, εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη ρωσική αντιπροσωπεία συμμετέχουν ακόμη στελέχη υπηρεσιών όπως οι Rosoboronexport (εξαγωγές όπλων), Roscosmos (διάστημα), Rosatom (πυρηνική ενέργεια), καθώς και των υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, ενώ παρόντες είναι και αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, σημείωσε ακόμη το RIA.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters.

