Σάρωσε τις Φιλιππίνες ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ: Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι

Ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ χτύπησε σφοδρά τις Φιλιππίνες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον δύο νεκρούς, μεγάλες καταστροφές και εκατομμύρια εκτοπισμένους. Η χώρα μετρά τις πληγές της, καθώς ο υπερτυφώνας προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές και απομόνωσε ολόκληρες πόλεις.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ο Φουνγκ-γουόνγκ φτάσει στη στεριά ως υπερτυφώνας, το βράδυ της Κυριακής, στην ανατολική πόλη Ντιναλούνγκαν της επαρχίας Αούρορα. Σάρωσε περιοχές του Λουζόν, του μεγαλύτερου νησιού της χώρας, με θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς κυματισμούς που κράτησαν όλη τη νύχτα.

Ο τυφώνας, γνωστός τοπικά ως «Ουάν», προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια και δίκτυα ηλεκτροδότησης, κυρίως στη βόρεια πόλη Σαντιάγκο της επαρχίας Ισαμπέλα. Κλαδιά δέντρων και στύλοι του ρεύματος κόπηκαν, ενώ πολλοί κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στα καταφύγια. «Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε χθες το βράδυ εξαιτίας των ανέμων που χτυπούσαν τα μεταλλικά μας φύλλα και των κλαδιών των δέντρων που έπεφταν», δήλωσε ο Ρομέο Μαριάνο, που βρισκόταν με τη γιαγιά του σε καταφύγιο. «Σχεδόν όλα τα κλαδιά των δέντρων γύρω μας έπεσαν, και όταν βγήκαμε για να ελέγξουμε το σπίτι μας, είδαμε τις ζημιές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την πρώτη αναφορά του γραφείου Πολιτικής Άμυνας, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Αούρορα, Πάτρικ Αλέξις Άνγκαρα, ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις πόλεις παραμένουν απροσπέλαστες λόγω κατολισθήσεων και κατεστραμμένων δρόμων, ενώ τόνισε πως «οι επιχειρήσεις αξιολόγησης και καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη».

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας έχει πλέον κινηθεί πάνω από τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και κατευθύνεται βορειοανατολικά προς την Ταϊβάν. Ωστόσο, προειδοποίησε πως ισχυρές βροχές, άνεμοι και μεγάλα κύματα εξακολουθούν να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, ιδίως τις παράκτιες περιοχές.

Περισσότερες από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν από την Κυριακή, σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας, προκαλώντας επιπλέον ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες. Ο Φουνγκ-γουόνγκ είναι η 21η καταιγίδα που πλήττει τις Φιλιππίνες μέσα στο 2025 και ακολούθησε τον τυφώνα Καλμάγκι, ο οποίος μόλις την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε τον θάνατο 224 ανθρώπων στη χώρα και πέντε ακόμη στο Βιετνάμ.

