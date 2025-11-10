Ροδρίγο Πας: Χωρίς εκπροσώπηση αυτοχθόνων και κοινωνικών κινημάτων η κυβέρνηση της Βολιβίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ροδρίγο Πας: Χωρίς εκπροσώπηση αυτοχθόνων και κοινωνικών κινημάτων η κυβέρνηση της Βολιβίας

Ο κεντροδεξιός νέος πρόεδρος της Βολιβίας, ο Ροδρίγο Πας, παρουσίασε χθες Κυριακή την κυβέρνησή του, στην οποία δεν αντιπροσωπεύονται οι αυτόχθονες και λαϊκές τάξεις που διαδραμάτιζαν μείζονα ρόλο τα 20 χρόνια κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό (MAS).

Επί των ημερών των προκατόχων του Έβο Μοράλες (2006-2019) και Λουίς Άρσε (2020-2025), ηγέτες αγροτικών κινημάτων αναλάμβαναν συχνά υπουργικούς θώκους.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού (2024), το 38,7% των 11,3 εκατομμυρίων κατοίκων της Βολιβίας είναι αυτόχθονες, κυρίως Κέτσουα και Αϊμάρα.

Ο κ. Πας ανέθεσε υπουργεία-κλειδιά σε συνεργάτες του που συνδέονται με τον ιδιωτικό τομέα και τεχνοκράτες: στον Φερνάντο Αραμάγιο (Εξωτερικών), στον Γκαμπριέλ Εσπινόσα (Οικονομίας) και στον Μαουρίτσιο Μεντινασέλι (Υδρογονανθράκων και Ενέργειας).

«Για 20 χρόνια, ορισμένοι τομείς αντιπροσωπεύονταν (…) Σήμερα, έπειτα από 20 χρόνια αυτής της μεθόδου εργασίας, είναι μήπως σε καλύτερη θέση η Βολιβία;» είπε ο νέος πρόεδρος Πας δικαιολογώντας την απουσία αντιπροσώπων κοινωνικών κινημάτων στην κυβέρνησή του.

«Είναι ώρα να πάρει τη θέση της η αξιοκρατία, η αποτελεσματικότητα, η μεταμόρφωση του κράτους για να υπηρετεί τον λαό», συνέχισε.

Ο τρόπος που ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση σηματοδότησε επίσης ρήξη με την περίοδο των κ.κ. Μοράλες και Άρσε. Οι υπουργοί ορκίστηκαν στη Βίβλο και με φόντο σταυρό, που αντικατέστησαν τους αυτοχθονικούς συμβολισμούς των ημερών του MAS.

Ο νέος πρόεδρος επέλεξε ακόμη να αποσύρει την ουιπάλα, το πολύχρωμο λάβαρο που αποτελεί έμβλημα των αυτόχθονων λαών και ιδιαίτερα της φυλής Αϊμάρα, από την πρόσοψη του κυβερνητικού μεγάρου- προκαλώντας την αντίδραση του κ. Μοράλες.

«Η αφαίρεσή της (…) είναι προσβολή στο αυτοχθονικό αγροτικό κίνημα και απόπειρα να διαγραφτεί η συλλογική μνήμη. Περάσαμε από το κράτος της συμπερίληψης στο κράτος του αποκλεισμού», τόνισε ο πρώην πρόεδρος μέσω X.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
03:55 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι πλησιάζουν σε συμβιβασμό για τη λήξη του shutdown

Το παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος του, καθώς ομάδα Δημοκρατικώ...
03:10 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ελβετία: Ρολόι Patek Philippe δημοπρατήθηκε έναντι 15,2 εκατομμυρίων ευρώ

Ρολόι χειρός Patek Philippe, το οποίο είχε γίνει το 2016 και για σύντομο διάστημα το ακριβότερ...
02:25 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις στο Μεξικό μετά τη δολοφονία δημάρχου στη Μιτσοακάν

Η μεξικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Κυριακή την ενίσχυση της παρουσίας των ενόπλων δυνάμεων...
01:40 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ισημερινός: Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής, ύσ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα