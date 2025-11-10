Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς 115-122: Μαγική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των «ελαφιών»

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς 115-122: Μαγική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των «ελαφιών»

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 122-115 από τους Χιούστον Ρόκετς, σε ένα παιχνίδι όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα πάντα για να οδηγήσει την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς στη νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν επιβλητικός απέναντι στους Αλπερέν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ, προσφέροντας θεαματικές φάσεις και δυναμικά καρφώματα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ολοκλήρωσε το ματς με 37 πόντους και 8 ριμπάουντ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του Μιλγουόκι. Παρά την εντυπωσιακή του παρουσία, οι Μπακς δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά.

Οι Ρόκετς, με κορυφαίο τον Κέβιν Ντουράντ που σημείωσε 31 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, αλλά και τον Σενγκούν που είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ανέτρεψαν το σκορ από 108-100 και έφτασαν στη νίκη μέσα στο «Fiserv Forum». Η ομάδα του Χιούστον εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και τελείωσε το παιχνίδι με δυναμικό φίνις, ανατρέποντας πλήρως την κατάσταση.

Από πλευράς Μπακς, σημαντική βοήθεια πρόσφεραν οι Ρόλινς και Τέρνερ με 19 και 13 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, χωρίς όμως να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.

Η κορυφαία φάση της αναμέτρησης ανήκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος στην τρίτη περίοδο «χόρεψε» τον Αλπερέν Σενγκούν. Με μία εντυπωσιακή προσποίηση, ο Έλληνας φόργουορντ άφησε πίσω του τον Τούρκο σέντερ και ολοκλήρωσε τη φάση με κάρφωμα, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο παίκτες είχαν μια κόντρα στο Eurobasket του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν είχαν ανταλλάξει έντονες στιγμές μέσα στο παρκέ, γεγονός που έδωσε επιπλέον ενδιαφέρον στη χθεσινή μονομαχία τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:26 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Φώτης Ιωαννίδης: Υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου – Μένει εκτός για έξι εβδομάδες, χάνει τα ματς της Εθνικής

Άσχημα είναι τα νέα για τον Φώτη Ιωαννίδη, καθώς ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ...
23:36 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

«Πράσινος» και με τη… βούλα ο Φαρίντ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος υπέγραψε συμ...
23:21 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ – Κορυφή ο Ολυμπιακός στο -3 η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του πρωταθλήματος, νικώντας τον ΠΑΟΚ στη Λεωφ...
22:58 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Το… ηφαίστειο ξύπνησε και «γκρέμισε» τον «δικέφαλο του Βορρά» από την κορυφή

Με ένα τακτικό ρεσιτάλ του Ράφα Μπενίτεθ και παίκτες που πάλεψαν σαν καμικάζι, ο Παναθηναϊκός ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα