Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς 115-122: Μαγική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των «ελαφιών»

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 122-115 από τους Χιούστον Ρόκετς, σε ένα παιχνίδι όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τα πάντα για να οδηγήσει την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς στη νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν επιβλητικός απέναντι στους Αλπερέν Σενγκούν και Κέβιν Ντουράντ, προσφέροντας θεαματικές φάσεις και δυναμικά καρφώματα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Ολοκλήρωσε το ματς με 37 πόντους και 8 ριμπάουντ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του Μιλγουόκι. Παρά την εντυπωσιακή του παρουσία, οι Μπακς δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά.

Οι Ρόκετς, με κορυφαίο τον Κέβιν Ντουράντ που σημείωσε 31 πόντους και μοίρασε 7 ασίστ, αλλά και τον Σενγκούν που είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ανέτρεψαν το σκορ από 108-100 και έφτασαν στη νίκη μέσα στο «Fiserv Forum». Η ομάδα του Χιούστον εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και τελείωσε το παιχνίδι με δυναμικό φίνις, ανατρέποντας πλήρως την κατάσταση.

Από πλευράς Μπακς, σημαντική βοήθεια πρόσφεραν οι Ρόλινς και Τέρνερ με 19 και 13 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, χωρίς όμως να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα.

Η κορυφαία φάση της αναμέτρησης ανήκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος στην τρίτη περίοδο «χόρεψε» τον Αλπερέν Σενγκούν. Με μία εντυπωσιακή προσποίηση, ο Έλληνας φόργουορντ άφησε πίσω του τον Τούρκο σέντερ και ολοκλήρωσε τη φάση με κάρφωμα, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο παίκτες είχαν μια κόντρα στο Eurobasket του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν είχαν ανταλλάξει έντονες στιγμές μέσα στο παρκέ, γεγονός που έδωσε επιπλέον ενδιαφέρον στη χθεσινή μονομαχία τους.