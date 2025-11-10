Βενεζουέλα: Συνελήφθη ύποπτος για βομβιστική επίθεση σε πτήση το 1994, η οποία αποδίδεται στη Χεζμπολάχ

Οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη, στη Βενεζουέλα, του φερόμενου υπεύθυνου για μια βομβιστική επίθεση σε αεροσκάφος το 1994, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους. Τα περισσότερα θύματα ήταν μέλη της εβραϊκής κοινότητας και η ευθύνη για την επίθεση αποδόθηκε στη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Το αεροσκάφος της πτήσης Alas Chiricanas 901 εξερράγη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στην επαρχία Κολόν, τη νύχτα της 19ης Ιουλίου 1994. Όλοι οι επιβάτες, στην πλειονότητά τους Εβραίοι του Παναμά, έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και τρεις Αμερικανοί. Η επίθεση αυτή αποτελεί τη χειρότερη στην ιστορία της χώρας.

Η Ιντερπόλ στο Καράκας ενημέρωσε την αντίστοιχη υπηρεσία του Παναμά για τη σύλληψη του Βενεζουελανού Αλί Ζάκι Άγκε Χαλίλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στο νησί Μαργκαρίτα της Πολιτείας Νουέβα Εσπάρα. Η διαδικασία έκδοσής του βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Ιντερπόλ.

Το παναμέζικο υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έχουν ξεκινήσει «διπλωματικές και δικαστικές ενέργειες» για να οδηγηθεί ο ύποπτος ενώπιον της δικαιοσύνης. Παράλληλα, εξέφρασε την «ανησυχία» του για το γεγονός ότι κάποιος που συνδέεται με την τρομοκρατική επίθεση της πτήσης 901 ζούσε «ατιμώρητος στη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας».

Τον Οκτώβριο του 2024, οι ΗΠΑ προσέφεραν 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη των δραστών. Η παναμέζικη δικαιοσύνη επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο μετά την επίσκεψη του τότε προέδρου Χουάν Κάρλος Βαρέλα στο Ισραήλ το 2018, κατά την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ήταν βέβαιες ότι η πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε από τρομοκρατική ενέργεια της Χεζμπολάχ.