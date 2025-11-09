Νικολά Σαρκοζί: Την Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισής του

Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια αύριο, Δευτέρα (10/11).

Ο Νικολά Σαρκοζί, που φυλακίστηκε στις 21/10, δεν θα είναι παρών στην αίθουσα του δικαστηρίου, ωστόσο θα μπορέσει να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης από αίθουσα που έχει διαμορφωθεί εντός του τόπου κράτησής του. Η απόφαση σχετικά με την πιθανή απελευθέρωσή του αναμένεται αργότερα την ίδια ημέρα.

Ο νόμος επιτρέπει στα δικαστήρια προθεσμία 2 μηνών για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης. Για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτό θα γίνει σε 20 μέρες τελικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το δικαστήριο θα αποφανθεί λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που επιβάλει ο νόμος για την αναγκαιότητα προσωρινής κράτησης, δηλαδή τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, τον κίνδυνο πίεσης προς μάρτυρες, τον κίνδυνο συνεννόησης, την προστασία του κατηγορουμένου, τις εγγυήσεις παρουσίας του (κίνδυνος φυγής στο εξωτερικό) και τον κίνδυνο υποτροπής των πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε.

Οι δικηγόροι του Νικολά Σαρκοζί θα υποστηρίξουν μπροστά στους 3 δικαστές οτι δεν διατρέχει κανένας κίνδυνος για όλα τα παραπάνω κριτήρια. Ο Σαρκοζί μπορεί να λάβει τον λόγο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως και η εισαγγελία.