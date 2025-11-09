42ο Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κανονικά η κυκλοφορία στην Αττική – Άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στην Αττική.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έγινε άρση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των Αθηνών.

 

