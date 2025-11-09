42ο Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κανονικά η κυκλοφορία στην Αττική – Άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Enikos Newsroom 22:35, Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 κοινωνία Κανονικά διεξάγεται πλέον η κίνηση των οχημάτων στην Αττική. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έγινε άρση όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο των Αθηνών. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Μοιράσου το: Μακελειό στα Βορίζια: «Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν» – Νέα μαρτυρία για τους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Χριστοδουλίδης για την νέα τουρκική πρόκληση στη Νεκρή Ζώνη: «Έγιναν όλες οι διεργασίες ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 4 ώρες πριν Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή και τα 3 αδέλφια μετά τις απολογίες τους – Αρνούνται τις κατηγορίες 2 ώρες πριν Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες 3 ώρες πριν Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: «Δίνεις και φεύγεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα με την αρχηγό του κυκλώματος 3 ώρες πριν Παραιτήθηκε ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι 7 ώρες πριν Σαμαράς για νέο κόμμα: «Σταθμίζω την κατάσταση και θα κρίνω με ψυχραιμία» – Τι είπε για οικονομία, εξωτερική πολιτική, ΝΔ και Κυριάκο Μητσοτάκη 3 ώρες πριν Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτούς τους 4 μήνες, κρατούν το μυστικό της επιτυχίας 4 ώρες πριν Τα 9 προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος δεν αξίζει να είναι στη ζωή σας – Μόνο 3 αρκούν για να φύγετε μακριά 8 ώρες πριν Ο «θεός Έρωτας» χαμογελά σε 5 ζώδια έως τις 16 Νοεμβρίου – «Οι σχέσεις σας βελτιώνονται, ακόμη κι αν τα πράγματα είχαν πάρει άσχημη τροπή» 5 ώρες πριν Γυάλινα βάζα: Πώς να αφαιρέσετε εύκολα τις ετικέτες και να απαλλαγείτε από τα υπολείμματα κόλλας με 2 απλά υλικά 23 λεπτά πριν Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ – Κορυφή ο Ολυμπιακός στο -3 η ΑΕΚ 39 λεπτά πριν Φουντώνουν οι φήμες για ρήγμα στις σχέσεις Πούτιν και Λαβρόφ – Το παρασκήνιο και οι προσπάθειες του Ρώσου ΥΠΕΞ να διορθώσει το λάθος με τον Τραμπ 44 λεπτά πριν Ανακαλύφθηκαν μυστηριώδη «κενά αέρος» σε μία από τις πυραμίδες της Γκίζας – Όλα «δείχνουν» μια κρυφή άγνωστη είσοδο 47 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Το… ηφαίστειο ξύπνησε και «γκρέμισε» τον «δικέφαλο του Βορρά» από την κορυφή 54 λεπτά πριν Νικολά Σαρκοζί: Την Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισής του ENIKOS NETWORK 3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις; περισσότερα 22:27 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Πέθανε η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα Θλίψη στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας προκαλεί η είδηση του θανάτου της Αγγελικής Βύζικ... 22:19 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Μακελειό στα Βορίζια: «Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν» – Νέα μαρτυρία για τους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη Νέα μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη μεταξύ των δύο οικο... 22:07 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 9/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2986 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (9/11). Οι τυχεροί αριθμοί είν... 21:33 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 Μακελειό στα Βορίζια: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου πριν πέσει νεκρός Φωτογραφικά ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το πρωινό του περασμένου Σαββάτου ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23 λεπτά πριν Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί... 39 λεπτά πριν Φουντώνουν οι φήμες για ρήγμα στις σχέσεις Πούτιν και... 44 λεπτά πριν Ανακαλύφθηκαν μυστηριώδη «κενά αέρος» σε μία από τις... 47 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Το… ηφαίστειο ξύπνησε και... 54 λεπτά πριν Νικολά Σαρκοζί: Την Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος... 1 ώρα πριν Μαλί: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως μια TikToker –... 1 ώρα πριν Πέθανε η δημοσιογράφος Αγγελική Βύζικα 1 ώρα πριν Μακελειό στα Βορίζια: «Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν»... Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες Απάτη με ακίνητα στην Αθήνα – Πώς άρπαξαν 45.000 ευρώ από ανυποψίαστη γυναίκα Ένστολοι: Μηνιαίες αυξήσεις 82 ευρώ έως 575 ευρώ για 140.000 δικαιούχους – Όλες οι λεπτομέρειες Παράταση έως το 2026 για την έκπτωση φόρου αναβάθμισης κτιρίων – Οι 3 επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ MUST READ Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα