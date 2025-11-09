Μαλί: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως μια TikToker – Την κατηγόρησαν για συνεργασία με τον στρατό

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαλί: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως μια TikToker – Την κατηγόρησαν για συνεργασία με τον στρατό

Μια νεαρή TikToker από το Μαλί απήχθη την Πέμπτη και στη συνέχεια εκτελέστηκε δημοσίως από τζιχαντιστές που την κατηγορούσαν για συνεργασία με τον στρατό της χώρας, ανέφεραν σήμερα μέλη της οικογένειάς της, μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και ένας τοπικός βουλευτής.

Η Μαριάμ Σισέ ήταν γνωστή για τα βίντεο που ανέβαζε στο TikTok για την πόλη της, την Τόνκα, στην περιοχή του Τομπουκτού, στο βόρειο Μαλί. Η νεαρή είχε περίπου 90.000 ακολούθους στην πλατφόρμα της.

Η εκτέλεσή της προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στη χώρα, που κυβερνάται από στρατιωτική χούντα και από το 2012 βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση ασφαλείας και οικονομική.

«Η αδελφή μου συνελήφθη την Πέμπτη από τους τζιχαντιστές» που την κατηγορούσαν ότι «ενημερώνει τον στρατό του Μαλί για τις κινήσεις τους», είπε ο αδελφός της στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Την επομένη, την μετέφεραν με μηχανάκι στην Τόνκα, στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, και την τουφέκισαν. Ήμουν στο πλήθος», συνέχισε.

«Η Μαριάμ Σισέ δολοφονήθηκε σε δημόσια πλατεία της Τόνκα την Παρασκευή από τους τζιχαντιστές που την κατηγορούσαν ότι τους βιντεοσκοπούσε για λογαριασμό του μαλινέζικου στρατού» επιβεβαίωσε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, κάνοντας λόγο για «βαρβαρότητα».

Ένας τοπικός βουλευτής επιβεβαίωσε επίσης την εκτέλεση.

Στο Μαλί δρουν εδώ και πάνω από μια δεκαετία τζιχαντιστικές οργανώσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος. Τις τελευταίες εβδομάδες οι τζιχαντιστές της Ομάδας Στήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM) επέβαλαν αποκλεισμό στις εισαγωγές καυσίμων, παραλύοντας την οικονομία της χώρας. Η JNIM σφίγγει ολοένα και περισσότερο τον κλοιό γύρω από το στρατιωτικό καθεστώς που εμφανίζεται αποδυναμωμένο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Μετά τη Black Friday, η Cyber Monday – Πότε πέφτει φέτος και τι πρέπει να προσέξετε

Μετασχηματισμός METLEN: Στόχος τα 2 δισ. ευρώ EBITDA με αιχμή ενέργεια και κρίσιμες πρώτες ύλες

Τα καλύτερα smart rings για παρακολούθηση ύπνου και υγείας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:06 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Φουντώνουν οι φήμες για ρήγμα στις σχέσεις Πούτιν και Λαβρόφ – Το παρασκήνιο και οι προσπάθειες του Ρώσου ΥΠΕΞ να διορθώσει το λάθος με τον Τραμπ

Έντονο είναι το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών για τα τεκταινόμενα στο Κρεμλίνο και κυρίως γ...
22:51 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Νικολά Σαρκοζί: Την Δευτέρα η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισής του

Το αίτημα αποφυλάκισης του Γάλλου πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί θα εξεταστεί από τα δικαστήρια...
21:34 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Σύγκρουση δύο τρένων στη Σλοβακία – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Ειδοποίηση για τη σύγκρουση δύο τρένων στον Κεντρική Σταθμό Pezinok – Μπρατισλάβα το βρά...
18:43 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Ερντογάν για F-35: «Έγιναν θετικά βήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ – Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν»

Στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το θέμα της προμ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα