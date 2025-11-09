Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Το… ηφαίστειο ξύπνησε και «γκρέμισε» τον «δικέφαλο του Βορρά» από την κορυφή

Με ένα τακτικό ρεσιτάλ του Ράφα Μπενίτεθ και παίκτες που πάλεψαν σαν καμικάζι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, έχοντας τη στήριξη του κόσμου του σε μια αναμέτρηση γεμάτη πάθος και ένταση. Ο ΠΑΟΚ, που βασίστηκε κυρίως στη μαγεία του Κωνσταντέλια, άργησε να μπει στο παιχνίδι, δείχνοντας κουρασμένος και χωρίς ενέργεια για ένα ολόκληρο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε από το πρώτο λεπτό με ψυχή και αποφασιστικότητα, «διάβασε» τις αδυναμίες του αντιπάλου, εγκλώβισε τον ΠΑΟΚ στον άξονα και χτύπησε στα άκρα, εκεί όπου οι «ασπρόμαυροι» παρουσίασαν τα μεγαλύτερα κενά. Το πρώτο μέρος άνηκε ολοκληρωτικά στους «πράσινους», που κυριάρχησαν σε ρυθμό και πάθος απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που, παρά το αήττητο 7/7 σε όλες τις διοργανώσεις, φάνηκε βαρύς και χωρίς σπιρτάδα. Στην επανάληψη οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν ρυθμό, βρήκαν γκολ με τρομερή έμπνευση του Κωνσταντέλια, αλλά ο Παναθηναϊκός κράτησε ως το τέλος μια μεγάλη νίκη.

Ο Μπενίτεθ έκανε εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα, χρησιμοποιώντας τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια και τους Τουμπά – Πάλμερ-Μπράουν στα στόπερ. Στα άκρα της άμυνας έβαλε Κυριακόπουλο και Γεντβάι, ενώ στον άξονα ξεκίνησαν οι Σιώπης και Τσιριβέγια. Πιο μπροστά, η τριάδα των Τζούρισιτς, Τετέ και Ζαρουρί πλαισίωσε τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν είχε εκπλήξεις. Ο Τσιφτσής ήταν κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα Μπάμπα, Λόβρεν, Κεντζιόρα και Κένι στην άμυνα. Οι Μεϊτέ και Οζντόεφ αποτέλεσαν το δίδυμο στα χαφ, ο Κωνσταντέλιας αγωνίστηκε πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη, ενώ στα άκρα βρέθηκαν οι Αντρίγια και Ντεσπόντοφ.

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας ένστικτο επιβίωσης και ανάγκη για αποτέλεσμα, μπήκε δυνατά, πιέζοντας ψηλά και εκμεταλλευόμενος κάθε λάθος των φιλοξενούμενων. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τετέ δοκίμασε σουτ που πέρασε άουτ, ενώ στο 13΄ ο Σιώπης επιχείρησε από το κέντρο ένα απίθανο σουτ, προσπαθώντας να αιφνιδιάσει τον Τσιφτσή, χωρίς επιτυχία.

Η πίεση, ωστόσο, απέδωσε καρπούς. Στο 20΄, μετά από εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού του Τσιριβέγια, ο Κυριακόπουλος έκανε ιδανική χαμηλή σέντρα και ο Πάντοβιτς, πεταγόμενος στο δεύτερο δοκάρι, πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0, βάζοντας «φωτιά» στη Λεωφόρο.

Στο 27΄, οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ. Ο Τετέ έκλεψε τη μπάλα, μπήκε στην περιοχή και σούταρε δυνατά, όμως ο Τσιφτσής απέκρουσε οριακά, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι. Ό,τι του στέρησε τότε η τύχη, του το επέστρεψε στο 31΄, όταν μετά από νέα επίθεση, το διαγώνιο σουτ του Γεντβάι βρήκε στον Μεϊτέ, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο πρώτο μέρος, δείχνοντας αποσυντονισμένος και χωρίς ενέργεια. Μοναδικός που ξεχώρισε ήταν ο Κωνσταντέλιας, με κάποιες ατομικές ενέργειες. Χαρακτηριστική φάση ήταν εκείνη του Γιακουμάκη, που μετά από κακή έξοδο του Λαφόν δεν τόλμησε να «κρεμάσει» τον αντίπαλο τερματοφύλακα, χάνοντας σημαντική ευκαιρία.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπενίτεθ προχώρησε σε αλλαγή, βάζοντας τον Μλαντένοβιτς αντί του Κυριακόπουλου. Από την άλλη, ο Λουτσέσκου προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του, περνώντας τον Μπιάνκο στη θέση του Οζντόεφ και τον Τάισον αντί του Ντεσπόντοφ.

Η αντίδραση δεν άργησε να έρθει. Στο 61΄, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, πέρασε τον Γεντβάι, μπήκε από τα αριστερά και πλάσαρε ιδανικά στο απέναντι «παράθυρο» του Λαφόν, μειώνοντας σε 2-1 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Παρά τη μείωση, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τη συγκέντρωσή του, έδειξε χαρακτήρα και κράτησε μέχρι τέλους ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κυριακόπουλος(50΄Μλαντένοβιτς), Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Σιώπης(74΄Τσέριν), Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Τζούρισιτς(85΄Πελίστρι), Τετέ(74΄Μπακασέτας), Πάντοβιτς(85΄Μαντσίνι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ(58΄Μπιάνκο), Κωνσταντέλιας(75΄Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ(58΄Τάισον), Γιακουμάκης(68΄Τσάλοβ)