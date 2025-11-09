ΗΠΑ: Οι πτήσεις εσωτερικού θα μειωθούν δραστικά όσο συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης

Καθώς η στάση πληρωμών στο ομοσπονδιακό κράτος συνεχίζεται, ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι προειδοποίησε σήμερα ότι οι πτήσεις εσωτερικού θα μειωθούν σταδιακά και θα γίνονται «με το σταγονόμετρο», λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών με αντικείμενο τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, καθώς η κάθε πλευρά επιρρίπτει στην άλλη την ευθύνη για την ταλαιπωρία που βιώνουν χιλιάδες ταξιδιώτες σε όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή, η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ζήτησε από τις εταιρείες να μειώσουν σταδιακά τις πτήσεις εσωτερικού. Οι διεθνείς πτήσεις προς το παρόν δεν επηρεάζονται.

«Τα αεροπορικά δρομολόγια θα γίνονται με το σταγονόμετρο ενώ όλος ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει για να δει την οικογένειά του», με την ευκαιρία της γιορτής των Ευχαριστιών, στα τέλη Νοεμβρίου, είπε ο Σον Ντάφι μιλώντας στο Fox News. «Θα βλέπουμε λιγότερους ελεγκτές να έρχονται για δουλειά, κάτι που σημαίνει ότι οι πτήσεις που θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται θα είναι μόνο μια χούφτα», πρόσθεσε.

Μέχρι την Παρασκευή, τα δρομολόγια μπορεί να μειωθούν κατά 10% (από 4% σήμερα).

Περισσότερες από 1.400 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightaware. Κατά μέσο όρο, εκτελούνται καθημερινά 44.000 πτήσεις. Στο πρόβλημα αυτό προστίθενται και οι ουρές που μεγαλώνουν στα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων, καθώς το προσωπικό ασφαλείας που τα επανδρώνει δεν λαμβάνει ούτε αυτό τον μισθό του εδώ και έναν μήνα.

Λόγω έλλειψης πολιτικής συμφωνίας στο Κογκρέσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται από τις αρχές Οκτωβρίου σε κατάσταση «δημοσιονομικής παράλυσης» (shutdown), της μεγαλύτερης μέχρι τώρα στην ιστορία της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εργάζονται χωρίς να πληρώνονται και μεταξύ αυτών είναι και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Κάποιοι από αυτούς «θα σκεφτούν (…) να βρουν μια δεύτερη δουλειά για να βγάλουν τον μήνα» είπε ο υπουργός μιλώντας νωρίτερα στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. «Χθες, στην Ατλάντα, οι 18 από τους 22 ελεγκτές δεν προσήλθαν» στην εργασία τους, είπε χαρακτηριστικά.

Οι Δημοκρατικοί ωστόσο λένε ότι η μείωση των πτήσεων είναι ένας ελιγμός της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να επιδεινωθεί η κατάσταση και να κατηγορηθούν οι ίδιοι επειδή αρνούνται σε αυτό το στάδιο να εγκρίνουν τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για να αρθεί το αδιέξοδο. «Πρόκειται για μια κομπίνα. Δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια. Είναι πολιτική, κρυμμένη πίσω από την ασφάλεια», είπε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Εδώ και εβδομάδες, οι Δημοκρατικοί αρνούνται να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό αν δεν παραταθούν ταυτόχρονα οι επιχορηγήσεις για τα ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. «Ο μοναδικός που παίζει πολιτικά παιχνίδια είναι ο Τσακ Σούμερα, που διατηρεί την παράλυση, που ψήφισε 14 φορές για να διασφαλίσει ότι δεν θα πληρώνουμε τους ελεγκτές», απάντησε σήμερα ο Σον Ντάφι.

